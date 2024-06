O espaço também oferece exames laboratoriais de sangue, urina e fezes e realiza curativos e todas as vacinas de rotina - Divulgação

Publicado 03/06/2024 15:24

São Gonçalo - A Unidade de Saúde da Família (USF) Aníbal Porto, em Monjolos, foi o 10º posto revitalizado entregue pelo prefeito Capitão Nelson, em outubro de 2022. A USF, que tem capacidade para atender 8 mil pacientes por mês, ganhou novos consultórios, salas de odontologia, ginecologia e vacina, além de mobiliário e equipamentos novos.

As equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF) contam com médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O posto também tem profissionais do e-Multi com nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo.

Atendida na USF desde antes da revitalização, a dona de casa Thays Maurício Oliveira, de 30 anos, fez o pré-natal da primeira filha, Ana Sophia Oliveira de Souza, 3; na unidade antiga. Da mais nova: Maria Heloísa Oliveira de Souza, 1,6 ano e seis meses, a USF já estava em obras. Atualmente, as duas são atendidas no posto.

“O atendimento está maravilhoso como antes. Os profissionais sempre foram excelentes. A estrutura que mudou muito. Está muito melhor. Não enfrentamos mais o calor que fazia antes, está tudo novo e tem os equipamentos necessários”, contou Thays.

Os programas da Atenção Básica também estão disponíveis na unidade com vários serviços, incluindo pré-natal, medição da pressão arterial e diabetes, puericultura, teste rápido das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e o programa contra o tabagismo.

A padronização das unidades da rede municipal da Atenção Básica é uma exigência do Capitão Nelson. A USF Aníbal Porto recebeu pisos novos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados), além da revitalização da fachada e revisão elétrica, tudo dentro das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O aposentado Valcir Freidman, 69, elogiou as mudanças. “Sou atendido há muitos anos aqui, desde antes da obra. Está tudo muito bom, mudou tudo. O ambiente está muito melhor, o atendimento melhorou também. É muito bom ver essa evolução no nosso bairro”, acrescentou Valcir, que foi para consulta de rotina com o médico.

O espaço também oferece exames laboratoriais de sangue, urina e fezes e realiza curativos e todas as vacinas de rotina. “Esse posto é uma conquista para a comunidade de Monjolos, que ganhou mais dignidade com a entrega da obra. A gente espera que os atendimentos continuem humanizados para toda a população. Estamos trabalhando arduamente para atender todas as unidades de saúde e precisamos que as que já foram entregues sejam cuidadas”, afirmou o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha.