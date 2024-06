Projeto em São Gonçalo: é uma iniciativa da Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Educação. - Divulgação

Publicado 03/06/2024 16:46

São Gonçalo - Teve início, nesta manhã de segunda-feira (3), as aulas do projeto Defesa Civil do Futuro na Escola Municipal Professora Aída Vieira de Souza, no Jardim Catarina. Durante o mês de junho, alunos da unidade irão ter aulas práticas e teóricas, aprendendo mais sobre o trabalho da Defesa Civil de São Gonçalo. Neste primeiro dia, uma maquete e um jogo interativo foram utilizados para ensinar cerca de 68 alunos do Ensino Fundamental.

O projeto é uma iniciativa da Defesa Civil de São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Educação. O subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assunção, explicou que o projeto ocorre desde 2012. "Neste ano, o projeto teve início nessa escola do Jardim Catarina. Oferecemos um ciclo de aulas que englobam noções de risco ambiental, cidadania, meteorologia, descarte correto do lixo, plantio e reflorestamento e toda essa esfera de prevenção que engloba a Defesa Civil. De forma lúdica, ensinamos também sobre primeiros socorros com um instrutor. Ensinando as crianças, conseguimos fazer com que elas multipliquem esses conhecimentos nas comunidades em que moram", afirmou.

A diretora da escola, Amanda Oliveira, reforçou a importância do projeto na unidade. "A presença da Defesa Civil na nossa escola é importante, pois gera em nossos alunos a curiosidade e também o conhecimento. Eles aprendem o que fazer em casos de emergência", disse.



Gustavo Guimarães Barreto, de 10 anos, gostou da aula. "Aprendi muitas coisas e vou lembrar na próxima aula, quando eles vão voltar. Estou animado!", afirmou o aluno do 5° ano do Ensino Fundamental.

Para o encerramento das atividades do projeto, os alunos ganharão um passeio no espaço Playtoy Park, no Shopping São Gonçalo.