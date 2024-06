Ilumina São Gonçalo: 36 mil lâmpadas comuns já foram substituídas pelas de LED - Renan Otto

Publicado 03/06/2024 16:52

São Gonçalo - O programa Ilumina São Gonçalo chegou aos bairros da Lagoinha e do Tiradentes nesta segunda-feira (3). O programa realiza a troca das lâmpada comuns dos postes por LED, que iluminam com mais intensidade. O programa já contemplou 38 localidades do município e, com isso, mais de 36 mil lâmpadas foram substituídas em todo o município de São Gonçalo, o que representa mais de 54% dos mais de 66 mil pontos planejados.

O prefeito Capitão Nelson esteve no lançamento do projeto nos bairros, ao lado do vereador Nelsinho Ruas. "O programa Ilumina São Gonçalo vem tornando o nosso município melhor, mais iluminado e dando mais segurança para a população. Estamos implementando iluminação pública de qualidade em todo o município. Se o programa ainda não chegou no seu bairro, aguarde que irá chegar", disse.



A autônoma Lucimere Matos Machado, de 40 anos, acredita que, com a nova iluminação pública, o bairro ficará mais seguro. "Eu já conhecia o programa Ilumina São Gonçalo. Acredito que as novas lâmpadas vão deixar o bairro ótimo! Aqui fica escuro em alguns momentos e eu fico receosa. Agora, vamos ter uma iluminação de qualidade, com mais intensidade", afirmou ela que trabalha na Lagoinha.

Além do programa Ilumina São Gonçalo, o bairro da Lagoinha está recebendo o programa Praça Renovada e está sendo construída uma nova clínica no local. Para Mauro Martins, de 52 anos, o bairro está ficando cada vez melhor. "Eu já conhecia o programa Ilumina São Gonçalo e ele está ótimo, melhorando todo o município. Agora, vai melhorar também o nosso bairro. São Gonçalo está mais iluminado! Aqui, vamos ter uma clínica nova e uma praça revitalizada também, é só melhoria", disse ele, que mora na Lagoinha há mais de 30 anos.

O Ilumina São Gonçalo já foi implantado de forma completa nas seguintes localidades: Barro Vermelho, Boa Vista, Bandeirantes, Boaçu, Brasilândia, Coelho, Covanca, Fazenda dos Mineiros, Galo Branco, Gradim, Itaoca, Itaúna, Jardim Califórnia, Jardim Catarina, Jardim Miriambi, Jóquei, Morro do Castro, Neves, Novo México, Pacheco, Paiva, Palmeira, Paraíso, Pita, Porto da Madama, Porto do Rosa, Porto Velho, Raul Veiga, Recanto das Acácias, Rosane, Salgueiro, Santa Izabel, Santa Luzia, Tribobó, Trindade, Vila Iara, Vila Lage, Zé Garoto. No momento, o programa está sendo executado também no bairro de Ipiíba.

Durante o trabalho por todo o município, estão sendo utilizados mais de 20 caminhões de iluminação pública. Antes, a cidade só contava com quatro caminhões à disposição para atuar nos reparos e trocas de lâmpadas. Além das rotas estabelecidas pelo programa Ilumina São Gonçalo, seis veículos são destinados ao atendimento das solicitações de manutenção dos postes que chegam via aplicativo Colab.