Referência na região, a USF da área rural de São Gonçalo oferece equipe do e-Multi aos cidadãosFábio Guimarães

Publicado 04/06/2024 18:42

São Gonçalo - Nona unidade de saúde da família (USF) revitalizada entregue pela gestão do prefeito Capitão Nelson, o posto José Jorge Cortes Freitas, em Itaitindiba, acumula elogios dos usuários. Com ambientes mais humanizados e melhor distribuição do espaço, a unidade de saúde tem capacidade para atender mais de 4 mil moradores.

Referência na região, a USF da área rural de São Gonçalo oferece equipe do e-Multi: psicólogo, nutricionista, educador físico, fisioterapia e assistente social; além de dentista e clínico geral. O eletricista Armando Luiz Gomes da Silva, de 51 anos, foi à unidade para se vacinar contra a gripe, mas é usuário assíduo dos outros serviços.

“Sou paciente do posto desde que abriu. Sempre gostei dos atendimentos daqui. Mas a obra melhorou tudo em 100%. Está melhor do que o atendimento particular. Eu uso tudo aqui: médico, dentista, faço exame de sangue e vacinação”, contou.

Com a mudança na estrutura física, os atendimentos ficaram mais humanizados. As melhorias foram sentidas pelo autônomo Robson Carvalho, 45. “Está tudo muito diferente, está tudo perfeito, o ambiente melhorou muito. As pessoas que trabalham aqui são maravilhosas, perfeitas e atenciosas: desde os atendentes ao médico. Os atendimentos já eram bons, mas com a estrutura boa, ficaram muito melhores”.



A USF também tem os serviços de laboratório para os exames de sangue, urina e fezes; realiza vacinação, preventivo, puericultura, pré-natal, aferição de pressão e de diabetes e tem os programas da Atenção Básica. A José Jorge Cortes Freitas recebeu pisos novos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados), além da revitalização da fachada e revisão elétrica, tudo dentro das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“O objetivo dessas revitalizações é dar mais dignidade para os pacientes nos atendimentos de saúde e para os funcionários. Muitas unidades estavam insalubres tanto para os trabalhadores quanto para a população. Agora, os serviços podem ser prestados com mais humanização, o que é sempre pedido pelo nosso prefeito Capitão Nelson”, explicou o secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha.