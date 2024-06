Colégio Odete São Paio: grande campeão do futsal nas categorias feminina e masculina da XXVI edição dos Jogos Escolares de São Gonçalo - Luiz Carvalho

Publicado 03/06/2024 19:40

São Gonçalo - O Colégio Odete São Paio se consagrou como grande campeão do futsal nas categorias feminina e masculina da XXVI edição dos Jogos Escolares de São Gonçalo (JESG), competição esportiva realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer e pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, na tarde desta segunda-feira (3).

Ao todo, 48 escolas das redes estadual, municipal e particular estão participando da competição, que conta com cinco modalidades, sendo basquete, handebol, vôlei e queimada, além do futsal, que, mais uma vez, contou com maior número de inscritos. Os jogos do futsal - que aconteceram na quadra poliesportiva do Colégio Odete São Paio - foram marcados por muitos gols e emoção. O time feminino do Odete São Paio venceu por 3 x 0 as meninas do Colégio Santa Terezinha. Em terceiro lugar, ficou o Colégio Augusto Cezario Diaz André, que ganhou por W.O. Já entre os meninos, a equipe do Odete São Paio goleou o Centro Educacional Mendes Duarte, por 5 x 0. Marcaram os alunos Ramon, Davi, Gabriel e Gustavo, que deixou sua marca duas vezes na partida. E também por W.O., ficou com a terceira colocação o CIEP 052 Professora Romanda Gouveia Gonçalves.

Os primeiros três colocados das duas categorias ganharam medalhas e troféus oferecidos pela Prefeitura de São Gonçalo. “É muito bacana ver o envolvimento dos alunos nos Jogos Escolares. É perceptível a dedicação e comprometimento de todos, seja dos que estão jogando, seja dos que estão torcendo e de toda as escolas envolvidas”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade, que acompanhou os jogos.

Nesta terça-feira (4), serão iniciadas as partidas do vôlei nos Jogos Escolares de São Gonçalo. As partidas serão realizadas no Colégio Santa Terezinha, no Centro, nas categorias feminina e masculina.