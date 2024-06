HCCOR: já realizou mais de seis mil cirurgias desde a sua abertura - Fotos: Renan Otto

Publicado 04/06/2024 19:32

São Gonçalo - As USFs que vem sendo construídas e revitalizadas em todo o município, além do Centro de Imagens e Especialidades (Ciesg) e o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), localizado na Lagoinha - que atende pacientes de todo o Estado do Rio de Janeiro - já são referência na região quando se fala em procedimentos de coração e oncológicos.



A ampliação da oferta de unidades e serviços pela atual gestão vem chamando a atenção não somente no Estado. Nesta terça-feira (4), o prefeito Capitão Nelson recebeu o deputado federal Carlos Jordy e, juntos, percorreram o Ciesg e o HCCOR, para ver de perto o funcionamento das duas importantes unidades.

O deputado federal garantiu, no ano passado, cerca de R$ 10 milhões em emendas parlamentares para a saúde de São Gonçalo. O dinheiro está previsto para ser liberado para o município neste ano. Ele fez questão de ver pessoalmente os avanços na Saúde do município.



O prefeito Capitão Nelson explicou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos profissionais da saúde. "O HCCOR já realizou mais de seis mil cirurgias desde a sua abertura. Anteriormente, os gonçalenses tinham que sair daqui para ir para Vassouras ou Itaperuna realizar cirurgias cardíacas e hoje isso não é mais necessário, as cirurgias são feitas aqui. O HCCOR atende não somente as pessoas de São Gonçalo, também recebemos pessoas de Niterói, Maricá, Nilópolis e vários outros municípios. Um outro ponto de referência na saúde é o Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três. Antes, as pessoas também tinham que ir para longe para serem atendidas e hoje não precisam mais. Agradeço ao deputado Jordy pelas emendas que ele tem colocado no nosso município. O povo gonçalenses agradece essa ajuda. É uma satisfação recebê-lo aqui e ver também como o povo gonçalense está feliz com esses investimentos", afirmou.

O HCCOR e o Ciesg funcionam em parceria com o Governo do Estado. O deputado Carlos Jordy também frisou a importância da visita. "Estou impressionado e feliz com o trabalho do prefeito Capitão Nelson. O HCCOR é referência no Estado, são vários os tipos de cirurgia realizadas aqui. O Ciesg também é referência, com tomografia, ressonância magnética, consultas, até mesmo com odontologia. Fora, o carinho dos gonçalenses que trabalham e são atendidos nessas unidades de saúde, que estão sempre apoiando e elogiando o Capitão", disse.

HCCOR

O HCCOR atende pacientes de todo o Estado do Rio de Janeiro através do Sistema Estadual de Regulação (SER). O equipamento de alta complexidade começou a funcionar no dia 1º de dezembro de 2022 e conta com um centro cirúrgico, quatro salas operacionais e 50 leitos, atuando com uma equipe médica altamente qualificada para realizar todos os procedimentos. Todos os exames de pré-operatório são realizados no próprio HCCOR com um cirurgião cardíaco. Desde sua inauguração, foram feitas mais de 6 mil cirurgias na unidade. O município conseguiu diminuir drasticamente a fila de espera por cirurgias cardíacas. Hoje em dia, o paciente não espera mais de dois meses para passar pelo procedimento indicado. O hospital está desafogando a rede de urgência e emergência, liberando leitos, melhorando o atendimento da população gonçalense e proporcionando melhor qualidade de vida.

CIESG

O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg) oferece consultas com cardiologista, ortopedista, ginecologista, dermatologista, endocrinologista, neurologista, pneumologista, angiologista, mastologista, proctologista, reumatologista, urologista, gastroenterologista, neurocirurgião e neuropediatra. Além dos especialistas, o Ciesg realiza 18 exames de imagem e laboratoriais: diagnósticos por biópsia, densitometria, ecodoppler, ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, holter, mapa, mamografia, raio-x, ressonância magnética, teste ergométrico, tomografia, ultrassonografias e exames laboratoriais de sangue e urina. Além disso, o local possui funcionários capacitados para acompanhar pacientes deficientes, dando todo o suporte necessário. E, como a unidade é inclusiva, ela também conta com profissionais contratados que são pessoas com deficiências (PCDs) que auxiliam mudos e deficientes auditivos.

Todas as consultas e exames são agendados através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo. Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal para ser inserido no sistema. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço.