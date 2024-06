Os postos em construção são padronizados e recebem adequações gerais e de acessibilidade - Fabio Guimarães

Publicado 04/06/2024 18:49

São Gonçalo - Falta muito pouco para a entrega das obras da nova Unidade de Saúde da Família (USF) de Água Mineral. A construção recebe os retoques finais de pintura, pequenas instalações e limpeza. O objetivo é que a obra esteja pronta para ser entregue ainda este mês. Localizada na Avenida Salvatori, 2.160, ela substituirá a atual unidade, que fica no número 2.261 na mesma via – uma pequena casa com poucos cômodos.

A obra completa um ano em junho deste ano e até as plantas ornamentais já enfeitam a fachada. “Estamos finalizando, mas os detalhes costumam dar mais trabalho. Estamos retocando pintura das paredes, acertando instalação das grades de proteção e conferindo as instalações elétricas. A jardinagem e toda a parte de obra interna estão prontas”, descreveu o engenheiro responsável pela obra, Fernando Moreira.

A USF será entregue com cinco consultórios, dois consultórios ginecológicos com banheiro, um consultório odontológico com duas cadeiras para os atendimentos, escovódromo, salas de vacina, inalação, curativo, esterilização, coleta de sangue e observação, multiuso, administração, espera, recepção, farmácia, copa, almoxarifado, banheiros para funcionários e adaptados para pessoas com deficiências (PCD).

O espaço terá capacidade para atender 8 mil pessoas com duas equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) – o dobro da capacidade da atual unidade de saúde, que atende 4 mil pessoas. Assim como todas as demais obras realizadas pela Secretaria de Saúde, a unidade de Água Mineral terá ambientes humanizados e climatizados. Os postos em construção são padronizados e recebem adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

“É uma prioridade do prefeito Capitão Nelson dar mais dignidade nos atendimentos para os gonçalenses nas unidades de saúde. As obras também atendem outra exigência: a humanização – tanto para quem trabalha quanto para quem usa. Ambientes adequados atendem melhor a todos e essa é a intenção. Já está praticamente tudo pronto”, finalizou o secretário municipal de Saúde Dr. Gleison Rocha.