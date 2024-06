São Gonçalo: equipes do programa Limpa Rio iniciaram a limpeza das margens do Rio Colubandê - Renan Otto

Publicado 06/06/2024 16:15

São Gonçalo - Equipes do programa Limpa Rio iniciaram a limpeza das margens do Rio Colubandê, nesta quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente. Iniciativa do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a limpeza está sendo realizada em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Meio Ambiente.

O objetivo do Limpa Rio é realizar a manutenção e a limpeza dos leitos e margens de corpos hídricos no Estado do Rio de Janeiro. Ao retirar os resíduos, que acabam impedindo a passagem da água em alguns pontos, o fluxo normal do rio é facilitado, evitando que o nível da água se exceda durante as chuvas e diminuindo os alagamentos. A limpeza do Rio era uma solicitação antiga dos moradores do bairro. É o que afirma o secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Afonso Pereira Rosa.

"Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, estamos realizando a limpeza do Rio Colubandê com o programa Limpa Rio. Essa é uma solicitação antiga dos moradores, que, em 2010 perderam seus móveis depois que o rio transbordou e alagou as casas. Estamos tirando sedimentos e detritos do rio. É importante que nossa união com o Governo do Estado se mantenha forte para que sejam feitas mais ações do tipo", afirmou.

Maria Lúcia Borges, síndica de um prédio próximo à margem do Rio Colubandê, afirmou que fica feliz com a limpeza feita no local. "Ver essa limpeza aqui no Rio Colubandê é algo que me deixa muito feliz. Desde já, agradeço aos envolvidos e ao prefeito Capitão Nelson também por essa ajuda. Agora, eu me sinto uma cidadã do Colubandê", afirmou. Para além do Rio Colubandê, o programa Limpa Rio realiza regularmente a limpeza de vários rios do município. Neste momento, equipes também estão limpando rios nos bairros do Camarão, Luiz Caçador e Trindade.