Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg): oferecendo exames laboratoriais. - Fábio Guimarães

Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg): oferecendo exames laboratoriais. Fábio Guimarães

Publicado 06/06/2024 15:41

São Gonçalo - Mais conhecido pelos exames de imagem, o Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, também oferece exames laboratoriais. De julho do ano passado até o fim de abril deste ano, foram realizados 262.555 exames de sangue e 6.823 de urina. As coletas começaram em 12 mil por mês e já ultrapassam 30 mil mensais.

Os pacientes que passam pelos especialistas da unidade podem ser encaminhados para os exames laboratoriais, dependendo de cada necessidade. A aposentada Liberalina Maciel Pereira, de 72 anos, realizou exame de sangue no Ciesg.

“Morei aqui no bairro por 30 anos. Foi só eu sair e o Ciesg foi inaugurado. Vi tudo sendo destruído e a obra parada por anos. Como o campo se transformou nisso tudo aqui? Ficou maravilhoso. Eu gostei muito de tudo. Não é só o serviço, mas o atendimento dos profissionais faz toda a diferença. Tomara que dure para sempre. A população merece”, disse Liberalina. Teresinha da Cruz Santos, aposentada de 77 anos, também foi fazer coleta de sangue no Ciesg. “O atendimento está muito bom. Todos os serviços de saúde estão ótimos. Espero que continue assim. Sou nascida e criada em Santa Isabel e sempre usei a saúde pública de São Gonçalo. Nunca vi tudo funcionando desse jeito. Melhorou muito. Quem falar que não melhorou, está mentindo. Eu conheço tudo”, revelou.

Diagnósticos

Além dos exames laboratoriais, o Ciesg oferece diagnósticos por biópsia, densitometria, ecodoppler, ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, holter, mapa, mamografia, raio-x, ressonância magnética, teste ergométrico, tomografia e ultrassonografias. E ainda conta com a oferta das especialidades: cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, ortopedia, reumatologia, urologia, odontologia, gastroenterologia, neurocirurgia, neuropediatria e fisioterapia.

“O Ciesg é um verdadeiro marco na gestão do prefeito Capitão Nelson. Pacientes atendidos na unidade pelos especialistas podem fazer o check-up todo no local. É mais comodidade para os moradores, que não precisam se deslocar para outras cidades. É ganho na qualidade de vida dos pacientes. Isso também faz parte da humanização”, disse o secretário de Saúde de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha.

Todas as consultas e exames são agendados através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa). Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal para ser inserido no sistema. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço. É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado. Para marcar exames e consultas é necessário levar o pedido médico do SUS, xerox da identidade, CPF e comprovante de residência atualizado em nome da própria pessoa de, no máximo, três meses. O Ciesg fica na Rua Alagoas, 240, Vila Três.