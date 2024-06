A quadra poliesportiva do Colégio Santa Terezinha recebeu os primeiros jogos do vôlei com partidas nas categorias feminina e masculina - Luiz Carvalho

A quadra poliesportiva do Colégio Santa Terezinha recebeu os primeiros jogos do vôlei com partidas nas categorias feminina e masculinaLuiz Carvalho

Publicado 04/06/2024 19:54

São Gonçalo - Uma nova modalidade esportiva foi iniciada na XXVI edição dos Jogos Escolares de São Gonçalo (JESG) - competição realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer e pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo -, nesta terça-feira (4). A quadra poliesportiva do Colégio Santa Terezinha recebeu os primeiros jogos do vôlei com partidas nas categorias feminina e masculina.

Foram realizadas três partidas de vôlei nesta primeira fase classificatória do torneio. Jogaram times do Colégio Santa Terezinha, Colégio Rui Barbosa, Colégio Jean Piaget e Centro Educacional Joana e Carolina.

O JESG conta com 48 escolas das redes estadual, municipal e particular neste ano. Na última segunda-feira (3), foram disputadas as finais do futsal, que consagraram os times masculino e feminino do Colégio Odete São Paio como grandes campeões. Além do vôlei e do futsal, o JESG também vai contar com jogos de basquete, handebol e queimada, que serão realizados ao longo dos meses.

As partidas classificatórias de vôlei seguem durante as próximas semanas. As datas das semifinais serão divulgadas em breve pela Prefeitura de São Gonçalo.