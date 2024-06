Obras em São Gonçalo: Prefeitura acompanha ajustes em praça e área de lazer - Renan Otto

Obras em São Gonçalo: Prefeitura acompanha ajustes em praça e área de lazerRenan Otto

Publicado 06/06/2024 09:54

São Gonçalo - O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, esteve no Porto do Rosa, na manhã desta quarta-feira, acompanhando o avanço das obras de construção da nova Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI), que irá garantir a oferta de 100 vagas em horário integral. Ele também visitou as obras do projeto Praça Renovada no Porto Velho, mais especificamente na localidade conhecida como Campo da Brahma.

A nova creche está sendo construída nos padrões das outras novas unidades de educação infantil no município: oito salas de aula com banheiros adaptados infantis, fraldário, cozinha, refeitório, salas para espaços alternativos e toda a estrutura para atender aos alunos. A nova creche terá vaga para 100 crianças no período integral.

Para o prefeito Capitão Nelson, a nova creche é mais um motivo de satisfação. "É uma creche que vai melhorar a vida de diversas famílias aqui no Porto do Rosa. Nosso objetivo é entregar essa creche o mais rápido possível para que a população gonçalense consiga usufruir desse novo equipamento. Queremos dar mais educação para as crianças e qualidade de vida para os gonçalenses num geral", disse.

Essa é a quinta creche feita na gestão do Capitão Nelson no município: a primeira foi entregue ano passado - UMEI Professora Silviane Moraes de Oliveira Martins, em Marambaia; além da construção da creche no Jardim Miriambi; e das creches do Jardim Bom Retiro e do bairro Almerinda, que já estão praticamente concluídas.

As construções cumprem uma das metas do Plano Estratégico Novos Rumos e são fruto de um projeto de captação de recursos da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo.

Campo no Porto Velho

Além da creche, o prefeito Capitão Nelson também esteve no Campo da Brahma para verificar o andamento das obras. No momento, estão sendo feitos a drenagem externa e o nivelamento do campo. Além disso, o local receberá uma drenagem interna, dentre outros procedimentos para evitar alagamentos, e será plantada grama natural. O local continuará sendo um campo de futebol, mas a área será revitalizada para que a população consiga aproveitar ainda mais o espaço.

As obras estão sendo feitas pela Secretaria de Conservação através do projeto Praça Renovada. As intervenções no espaço devem ser concluídas até o mês de julho."Queremos que todos se divirtam aqui no novo Campo da Brahma quando ele estiver pronto. No bairro, fizemos uma contenção na Rua Piauí, restabelecemos a estabilidade da rua, e todas as vias ao redor do Campo da Brahma, que estão sendo pavimentadas. E estamos fazendo um projeto para a pavimentação da Rua Manoel Duarte, que é uma rua complicada, mas vamos em frente! Estamos melhorando São Gonçalo", disse. Irenio Gonçalves, de 75 anos, jogou bola no antigo campo. Ele está ansioso para ver como ficará a nova área de lazer. "Antes, quando chovia, ninguém jogava aqui. Não tinha mais grama, só pedra. Agora, vai ficar uma maravilha! Vai ter drenagem e vai ser ótimo! Até eu posso voltar a jogar bola agora", brincou o aposentado, que mora no bairro há 55 anos.

O projeto Praça Renovada já foi concluído em 11 praças, sendo duas no Jardim Catarina, uma no Boaçu, uma no Coroado, uma no Laranjal, uma no Vila Três, uma no Gradim, uma no Rocha, uma no Jóquei, uma em Itaúna e a Praça Chico Mendes. Também estão em andamento intervenções na Praça do Colubandê (feita pela Secretaria de Transportes), Pontal, Porto do Rosa, Bairro Almerinda e Lagoinha.