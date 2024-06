Unidade: trigésima sétima inaugurada, no final de fevereiro deste ano - Fabio Guimarães

Unidade: trigésima sétima inaugurada, no final de fevereiro deste anoFabio Guimarães

Publicado 06/06/2024 20:03

São Gonçalo - A Unidade de Saúde da Família (USF) Roberto Silveira, em Vista Alegre, é uma das mais recentes USFs revitalizadas entregues pelo governo do prefeito do Capitão Nelson. Trigésima sétima a ser inaugurada, no final de fevereiro deste ano, ela oferece uma gama de serviços e atendimentos médicos e técnicos em ambiente modernizado e ampliado para melhor atender os 8 mil usuários da região.

A nova construção, realizada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, conta com quatro consultórios, um consultório odontológico, salas de coleta de exames, vacinação, curativo, administração, recepção, copa e banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD).

“Frequento o posto há muitos anos. E tudo melhorou muito. Não tinha nada direito, era precário. Agora, está ótimo. Temos tudo e com salas separadas para cada atendimento. Está simplesmente maravilhoso. O atendimento já era bom, mas está de excelência porque os profissionais têm local adequado para trabalhar”, contou a cozinheira Dalva Carvalho Alves, de 64 anos, que foi à unidade tomar a vacina contra a gripe.

Os 8 mil usuários têm duas equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A unidade também oferece dentista e os profissionais do e-Multi: nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo. O espaço também tem exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.

Além dos profissionais, programas da Atenção Básica estão disponíveis, como o pré-natal, puericultura e preventivo. A dona de casa Thamiris Braga, de 30 anos, começou as consultas de pré-natal na USF aos três meses de gravidez. Neste mês, aos nove meses e em sua última consulta antes do parto, ela elogiou o serviço. “Eu tinha plano de saúde e estou achando o posto igual a clínica particular. Está maravilhoso. O atendimento daqui não ficou devendo em nada comparado quando eu era atendida pelo plano de saúde. Eu, realmente, não esperava por isso. Iniciou na casa alugada e achei o atendimento muito bom. Agora, com o posto novo, está excelente. Ficou melhor ainda após as obras”, disse Thamiris.

A USF Roberto Silveira ganhou ambientes humanizados e climatizados. Os postos de saúde estão sendo padronizados e recebendo adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

“As unidades que estão sendo revitalizadas estão cada vez melhores, dando mais conforto para os pacientes e profissionais de saúde. Essa é a humanização que tanto pedimos e queremos para os atendimentos de saúde de todos os gonçalenses. Queremos que os pacientes saiam satisfeitos de suas consultas ou depois de realizar os serviços. Sabemos que teremos reclamações, mas trabalhamos para melhorar a cada dia”, disse o secretário de Saúde de São Gonçalo, Dr. Gleison Rocha.