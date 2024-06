O evento contará com variedade gastronômica em suas 20 barracas e oito foodtrucks - Divulgação

Publicado 06/06/2024 15:49

São Gonçalo - A cidade recebe nesta sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9), o 2º Encontro Nacional de Motociclistas de São Gonçalo. O evento promete trazer experiências musicais, gastronomia e também a cultura do automobilismo em três dias de evento para toda a família, em Neves.

Com uma programação diversificada, que vai além das motos, o encontro será realizado no estacionamento do Centro de Tradições Nordestinas. Esta realização é fruto de uma parceria entre a AMO SG (Associação de Motoclubes, Motogrupos, Triciclistas e Motociclistas em São Gonçalo), com apoio cultural da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo.

Além de exibir a potência e a beleza das motos, o evento oferecerá uma atração especial para os amantes de carros antigos no dia 9 de junho, com uma emocionante exposição de carros antigos. Prepare-se para admirar a elegância e a nostalgia dos clássicos automotivos.

E como não poderia faltar, a música será parte essencial deste grande encontro. Com apresentação de Waguinho Locutor, o evento contará com a participação especial do Cigano DJ. Outras atrações confirmadas para o evento são o músico Ayrton Ramos, Banda Radial 80, Banda Ducarma, Banda Thunderock, Banda Eternal Flame, Banda Zona Rock, entre outros. O evento contará ainda com uma deliciosa variedade gastronômica, com 20 barracas e oito foodtrucks, oferecendo opções para todos os gostos e paladares, além de barracas de artesanato.



Serviço:



2º Encontro nacional de motociclistas



Confira abaixo os horários de funcionamento do evento:



7 de junho (Sexta-feira): Abertura às 17h, encerramento às 1h

8 de junho (sábado): Abertura às 14h, encerramento às 1h

9 de junho (domingo): abertura às 9h, encerramento às 18h

Endereço: Estacionamento do Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo- Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80, Neves, São Gonçalo.