Ação animal no Campo de São Bento: castração grátisLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 06/06/2024 09:37

Niterói - Mães e pais de pets terão uma boa oportunidade para cuidar de seus bichinhos no final de semana. A Prefeitura de Niterói leva, neste sábado (08), o Ação Animal para o Campo de São Bento, em Icaraí. Das 9h às 13h, cães e gatos vão ter acesso à aplicação de microchip, vacina antirrábica e mais. Realizada pela Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (CEDA), órgão da Secretaria de Meio Ambiente, a iniciativa ampliou o número de chips por Ação Animal, oferecendo agora 150 por edição.

Com o objetivo de usar a tecnologia para promover segurança e combater o abandono de bichinhos, a Prefeitura faz a aplicação de microchips para identificar pets de toda a cidade. Desde 2022, a CEDA e o Castramóvel já registraram mais de cinco mil animais no serviço. É por meio dessa ação que são armazenadas informações sobre o tutor responsável, com referência e endereço, o histórico de vacinação do animal, dados sobre nascimento e eventual castração.

A aplicação do chip não tem nenhuma contraindicação e funciona por toda a vida do animal. Do tamanho de um grão de arroz, os veterinários da CEDA utilizam uma seringa própria para o procedimento, que é indolor. Cada microchip tem um número único e, por isso, facilita encontrar o tutor caso o animal se perca.

O coordenador da CEDA, Marcelo Pereira, explica como funciona a ativação do dispositivo.“Para acionar os microchips, é necessário usar um leitor específico de chips. Eles podem ser encontrados no Centro de Castração de Animais Domésticos (CCPAD), ponto físico da CEDA, e em clínicas veterinárias. Em complemento a esse chip, a gente também entrega uma medalhinha com um QRcode para colocar na coleira, que também terá as informações do pet. Se esse animal for encontrado sozinho na rua, qualquer pessoa consegue escanear o código para localizar o tutor”, esclarece o coordenador.

Para participar da iniciativa, que é voltada para moradores de Niterói, é só apresentar os documentos do tutor do animal e comprovante de residência e estar com o pet no local. O cadastro é feito na hora e são distribuídas 150 vagas para microchipagem, uma vaga por CPF.



SERVIÇO:



Data: Sábado, dia 08 de junho de 2024

Horário: 9h às 13h

Valor: Evento gratuito

Local: Campo de São Bento - próximo à Administração do Campo

Endereço: Rua Lopes Trovão