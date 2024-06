No início de abril, a troca de lâmpadas comuns por de LED já havia acontecido na Rua Ator Paulo Gustavo - Lucas Benevides/Ascom

Niterói - A Prefeitura iniciou, na semana passada, a implantação de iluminação com LED na orla de São Francisco, Zona Sul da cidade. Serão mais de 100 luminárias de 240W substituídas no canteiro central, abrangendo toda a sua extensão, na praça Rádio Amador, no Skatepark e na Praça do Soldado. Niterói já ultrapassou a marca de 7 mil lâmpadas de LED em toda a cidade. As lâmpadas de LED são conhecidas por sua eficiência energética, proporcionando uma redução de 50% no consumo de energia, além de demandarem menos manutenção e possuírem maior durabilidade. O trabalho é realizado pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser).

A Seconser segue com a instalação de LEDs em comunidades da cidade, como os morros do Marítimo, no Barreto, e também do Boa Vista, no Fonseca, ambos na Zona Norte. Além disso, a equipe está para concluir a implantação nos túneis Roberto Silveira e Raul Veiga, que fazem a ligação entre os bairros de Icaraí e São Francisco. Só no Raul Veiga, serão 34 LEDs de 300W e outras 209 de 150W. Com esse cronograma, em 2024 o município atingirá a marca de 30% da sua iluminação pública com LED. Até julho, serão mais de nove mil pontos trocados por equipes da Seconser.

O secretário municipal de conservação, Ricardo Lanzellotti, explica quais são as vantagens das novas lâmpadas."Além da economia direta dessas lâmpadas, já que o LED gasta menos watts para atingir uma luminância melhor, também há uma redução considerável na manutenção, uma vez que sua durabilidade é maior", compartilha o secretário.

No início de abril, a troca de lâmpadas comuns por de LED já havia acontecido na Rua Ator Paulo Gustavo, importante polo comercial de Icaraí, e também na comunidade do Palácio, no Ingá. Ainda este ano, diversas localidades de Niterói tiveram a troca das lâmpadas como o Jardim Imbuí, em Piratininga e ruas dos bairros do Fonseca, Barreto, Centro, São Lourenço, Caramujo, Santa Bárbara, Cubango, Santa Rosa e outras partes de São Francisco.

Economia e durabilidade são dois pontos fortes das luminárias de LED. As lâmpadas em LED também aprimoram o serviço de iluminação da cidade. A Prefeitura de Niterói já avançou nesse processo de substituição e já foram aproximadamente 7 mil lâmpadas substituídas. Bairros da Zona Norte, do Centro, da Zona Sul e da Região Oceânica já foram contemplados.