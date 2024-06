Sábado, em apoio ao Rio Grande do Sul: Dorina, Monica Mac, Dayse do Banjo e muitas outras participações no Reserva Cultural - Reprodução

Publicado 04/06/2024 20:58

Niterói - O coletivo Mulheres no Samba de Niterói e o projeto Social Oficina das Minas promove no próximo sábado (8), a ação #SolidariedadeMulher – cujo objetivo é arrecadar verba para compra donativos para serem doados ao Rio Grande do Sul. A roda começa às 13h, no Reserva Cultural, no Gragoatá e a entrada será colaborativa, com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A roda de samba solidária conta com o apoio da diretora de projetos especiais da Secretaria de Educação de Niterói, Gabriela Linhares. Gaúcha, a atriz e militante política, abraçou a causa do movimento internacional Mulheres na Roda de Samba para ajudar as pessoas afetadas pela chuva. A ação #SolidariedadeMulher vai acontecer em todo território nacional e em países vizinhos que fazem parte da cartografia do Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba. Gabriela Linhares mudou-se para o Rio aos 22 anos e mora em Niterói desde 2013. Além de atuar em novelas, teatro e cinema, criou sua própria companhia de teatro – a Duplô. Já trabalhou em Minas Gerais, São Paulo e, entre diversos outros feitos, foi diretora do selo de artes cênicas da Fundação de Arte de Niterói e Subsecretária de Educação da cidade. Pela primeira vez, em 2020, concorreu a vereadora.

A banda é composta por instrumentistas do coletivo Mulheres do Samba de Niterói, e vai receber diversas cantoras e musicistas da cidade de Niterói e do Rio de janeiro. Nomes como Mônica Mac, Dorina, Dayse do Banjo, Nana Kozak, Adriana Dutra, Mari Araújo e Cidinha Zanon estarão presentes no evento.

Mas a ação também irá receber diversos artistas homens da cidade – como André Jamaica, Almir Sodré, Hernani Valente e Léo Fernandes. Juntos participam deste evento solidário, para fazer um ato de reflexão em relação à proteção do meio ambiente e promover arrecadação de donativos em prol de toda população afetada no Rio Grande do Sul.

Realizado pela produtora cultural Camille Siston, o projeto é inclusivo. “Uma das premissas do movimento internacional Mulheres na Roda de Samba é promover a manutenção de uma rede solidária que conecta todas as cidades que compõe essa rede internacional que existe a partir do evento anual Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba. Nós temos duas cidades gaúchas que representam o movimento, que é Porto Alegre e Vale dos Sinos, composta por um grupo expressivo de mulheres fazedoras de samba. Estamos acompanhando de longe toda a tragédia que se abateu no Rio Grande do Sul e procuramos organizar uma ação solidária com roda de samba seria uma forma de ajudar”, comentou Siston, que também integra a coordenação do movimento Mulheres na Roda de Samba, fundado pela cantora Dorina.



Serviço: