Vacinação contra poliomielite: crianças devem tomar sua doseLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 04/06/2024 16:44

Niterói - A cidade de Niterói, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde, deu início a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A campanha vai acontecer até o dia 14 de junho. A imunização está disponível nas Policlínicas Regionais, Unidades Básicas de Saúde e Módulos do Programa Médico de Família, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, para crianças na faixa etária de 1 a 4 anos de idade. Os responsáveis devem levar a caderneta ou comprovante de vacinação das crianças.



A secretária municipal de Saúde de Niterói, Anamaria Schneider, alerta para a importância de os responsáveis levarem as crianças para a imunização. “A vacinação contra a poliomielite é fundamental para essa faixa de idade, portanto alertamos aos responsáveis para a importância de levar as crianças em uma unidade de saúde para a imunização contra a pólio e, se necessário, atualização da caderneta vacinal”, afirmou a secretária.



A poliomielite ou pólio é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino, chamado poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas. Nos casos mais graves da doença, também chamada de paralisia infantil, ela provoca o comprometimento do sistema nervoso, levando à paralisia de membros e alterações nos movimentos e pode até ser fatal.



Covid-19



A Prefeitura retomou a vacinação contra a Covid-19 no final de maio. A imunização está disponível nas policlínicas regionais do Largo da Batalha, Barreto, São Lourenço e Vital Brazil, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Neste momento, a vacina foi ampliada para idosos a partir de 70 anos.



Maria Eunice dos Santos, de 86 anos, compareceu à Policlínica do Vital Brazil para receber a dose da vacina. “Eu tomei todas as doses anteriores da vacina contra a covid-19, o que acho muito importante. Precisamos nos proteger da doença”, afirmou Maria.



Desde segunda-feira (03) a vacina também está disponível para crianças de até 04 anos, 11 meses, 29 dias; gestantes; puérperas.



Locais da vacinação Poliomielite:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha.

Policlínica Regional da Engenhoca - Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.



Unidades Básicas da Engenhoca, Morro do Estado, Centro e Santa Bárbara



Unidades do Programa Médico de Família da Colônia, Grota I, Ilha da Conceição, Ititioca, Leopoldina, Ponta D’areia, Teixeira de Freitas, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Badu, Bernardino, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Engenho do Mato, Jacaré, Jonathas Botelho, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Vital Brazil e Zilda Arns.



Locais de vacinação Covid-19:



