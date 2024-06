Museu da Justiça: abertura do curso "Conhecendo Niterói" - Divulgação

Publicado 03/06/2024 19:27

Niterói - Quem foi o fundador de Niterói: Arariboia ou José Clemente Pereira? Esse e outros questionamentos fizeram parte da aula de abertura do curso “Conhecendo Niterói”, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, no Museu da Justiça de Niterói, localizado no complexo arquitetônico da Praça da República.

Cerca de 400 alunos acompanharam atentamente a palestra, que teve como objetivo apresentar a trajetória histórica e política do município. Na primeira parte, a escritora, historiadora e coordenadora do curso, Cristina Pontes, explicou o significado das cores, das três datas, do brasão e dos símbolos presentes na bandeira de Niterói.

O professor e historiador Antônio Seixas abordou a história da cidade a partir dos primeiros indígenas, passando pelo Descobrimento do Brasil, a Invasão Francesa, o Período Colonial, a República e a concessão do Título de Cidade Imperial à Cidade Sorriso pelo Imperador Dom Pedro II, em 1844.

Foi apresentado um vídeo que exibiu documentos, peças de artesanato, monumentos, locais históricos e a evolução urbanística da cidade. Niterói comemorou 450 anos de fundação e já teve outros nomes: Vila Real da Praia Grande e Nictheroy, que deu origem à denominação atual.

“Temos percebido uma procura cada vez maior pelo curso, por pessoas que moram em Niterói e também em outros municípios. Esse interesse nos enche de orgulho, afinal a Cidade Sorriso representa de maneira significativa a trajetória e história do nosso país”, afirmou o secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, Bira Marques.

“Além das palestras, planejamos uma série de novidades, com convidados especiais e diversas visitas técnicas. Os alunos terão a oportunidade de conhecer o Parque Municipal das Águas, o Mercado Municipal, a Ilha das Flores, o Teatro Municipal, o Palácio Arariboia e os fortes do Gragoatá e do Pico”, acrescentou a produtora do curso, Celedir Caetano.

O Curso “Conhecendo Niterói” é uma realização da Secretaria Municipal de Educação de Niterói, através da Subsecretaria de Projetos Especiais, via Centro de Memória da História e da Literatura Fluminense, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói (IHGN). O encerramento será no dia 11 de dezembro e os participantes terão direito a certificado.

Os interessados podem obter informações através do e-mail: memorial@educacao.niteroi.rj.gov.br