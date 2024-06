Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil-RJ (OAB-RJ): parceria com o município - Divulgação/Ascom

Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil-RJ (OAB-RJ): parceria com o municípioDivulgação/Ascom

Publicado 03/06/2024 15:43

Niterói - A Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Niterói (SMDHC), Elana Costa, e o Subsecretário da pasta, Silverton Cruz, reuniram-se nesta segunda-feira (03) com membros da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil-RJ (OAB-RJ).

O objetivo do encontro com Guido Tiepolo, integrante da Associação Nacional de Advocacia Criminal (Anacrim) e da Associação Brasileira de Juristas Pela Democracia, e Paulo Henrique Lima, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) e fundador do Coletivo Direito Popular, foi pautar ações conjuntas em prol da população niteroiense e fluminense.