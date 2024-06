Poeta Joana Magalhães Muniz: autora de 95 anos lança livro em Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 03/06/2024 13:13

Niterói - A Sala Carlos Couto recebe no dia 04 de junho, às 18 horas, a noite de autógrafos do livro, “Poemas de Joanna”. O primeiro livro solo da poeta de 95 anos, Joanna Magalhães Muniz reúne 62 poemas e 16 quadras com temáticas que abordam o amor, a espiritualidade, a família e a amizade. O projeto gráfico e a arte da capa são de Lucília Dowslley e a revisão e o texto da orelha de Ricardo Alfaya.



“A singularidade de cada pessoa em geral se expressa em obra artística que faça. Mesmo quando segue normas de estilo, todo artista revela um modo peculiar de ser. Parodiando o grande poeta Fernando Pessoa, cada qual põe o que é no mínimo que faça. Desse modo, o que de imediato chama a atenção do leitor de Poemas de Joanna é a nítida sinceridade com que ela expõe seus sentimentos. Sim, existem poetas em que prevalece o sentir; em outros, o pensar. Naqueles em que prevalece o pensar, muitas vezes a poesia se aproxima do ensaio filosófico ou com ele namora. Não é o caso de Joanna. Sua poesia é marcada por uma dor pungente, corajosamente exposta. Sem dúvida, o tema do amor perdido (ou melhor, nunca conquistado) constitui uma temática central que se repete, embora sempre com pequenas variações. A questão do amor, em Joanna, não se limita ao aspecto romântico.

Há inúmeros e surpreendentes “poemas de circunstância”, dirigidos a amigos e parentes, no qual a autora assume um tom confessional, inclusive, revelando conflitos com algumas das pessoas amadas, o que, confesso eu agora, nunca li em poesia. Será, então, que a poeta assim escreveu porque nunca pensou em publicar seus versos? Não. A própria autora, no último poema da primeira seção do livro, “Visita inesquecível”, manifesta claramente o desejo de que a obra viesse a lume. Ei-la, pois, para todo aquele que deseje conhecer essa poeta, que, a exemplo dos versos de Jards Macalé: Acha-se “aqui, em exposição pública, como um faquir da dor”, diz a orelha do livro, assinada por Ricardo Alfaya.



SERVIÇO



Noite de Autógrafos | Livro “Poemas de Joanna”.

Data: 04 de junho

Horário: 18h

Classificação etária: Livre

Valor: Gratuito

Local: Sala Carlos Couto (anexo ao Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de novembro, 35, Centro, Niterói.