Adaptação de texto escrito por Dias Gomes: apresentações no próximo sábado, no Quintal Cultural - Divulgação/OST

Publicado 03/06/2024 13:06

Niterói - A Oficina Social de Teatro estreia no dia 08 de junho, sábado, às 17h e 20h, o espetáculo "Odorico na Cabeça" - uma livre adaptação da peça O Bem Amado, de Dias Gomes.



Na história, num cantinho da Bahia, está Sucupira; terra formosa, mas onde a maracutaia rola solta. O atual prefeito, Odorico Paraguaçu, venceu as eleições com a promessa de construir o primeiro cemitério sucupirano. Eleito e com o cemitério construído, na base de bastante desvio de verbas, Odorico enfrenta o maior mistério que os sucupirenses já viram: ninguém mais morre na cidade.

Numa atmosfera bem humorada e sob a direção e adaptação de George Ritter, os atores e atrizes Kiko Linhares, Léo Xavier, Lorena Bastos, Nickollas Daltro, Pedro Correia, Renata Far, Thiago Suricato, com a participação especial de George Ritter e Renato Moraes, prometem fazer a plateia dar boas gargalhadas.

O espetáculo vai ser apresentado num único dia e em duas sessões no Quintal Cultural, que fica na rua Américo Oberlaender, 580, Santa Rosa, Niterói. A classificação etária é 16 anos e os ingressos custam 10 reais na própria bilheteria no dia do espetáculo.

SERVIÇO



Espetáculo: "Odorico na Cabeça"

Data: 08 de junho de 2024

Horários: 17h e 20h

Valor: R$ 10

Local: Quintal Cultural

Endereço: Rua Américo Oberlaender, 580, Santa Rosa, Niterói.



Texto: Dias Gomes

Direção e adaptação: George Ritter

Assistência de direção: Maria Andreia

Elenco: Kiko Linhares, Léo Xavier, Lorena Bastos, Nickollas Daltro, Pedro Correia, Renata Far, Thiago Suricato.

Participação especial: George Ritter e Renato Moraes

Caracterização: Maria Andreia

Produção de cenografia: Elenco

Adereços: Maria Andreia e Sule Almeida

Filmagem: Alomnésia Filmes

Produção: Oficina Social de Teatro