Bruna Louise: espetáculo de humor neste sábado, na Sala Nelson Pereira dos SantosDivulgação/Ascom

Publicado 01/06/2024 15:01

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe em seu palco, no sábado, 01 de junho, em três horários, a comediante Bruna Louise, com seu mais novo espetáculo "Ela tá correndo atrás". O show marca a estreia do Noites de Humor, novo projeto da casa de espetáculo de São Domingos.



Em "Ela tá correndo atrás", Bruna Louise segue o seu propósito de fazer a plateia gargalhar, mas também empoderando e combatendo os preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. O objetivo da comediante é, cada vez mais, fazer o público deixar o teatro com a cabeça pensativa e a barriga doendo de tanto rir.

Com uma rotina que alia muito trabalho e diversão, Bruna tem muita história pra contar e, como sempre, a galera vai se acabar com suas derrotas e comemorar suas vitórias. Com muitas piadas, improvisos e interações, ela se aproxima dos espectadores, em um show bastante identificativo e forte. Nunca, na trajetória de Bruna Louise, ela esteve tão preparada, sem medos e sem vergonha. E como sempre, divertidíssima!



Serviço



Data: Sábado, 01 de junho de 2024

Horário: 19h, 21h e 23h

Classificação Indicativa: 14 anos

Duração: 70min

Valores: R$ 80 (inteira)

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Centro Petrobrás de Cinema, São Domingos