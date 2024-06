Niterói: primeira vez que a modalidade acontece e vai reunir grupos mirins, com crianças de 3 a 11 anos, de diversos municípios - Divulgação/Ascom

Niterói: primeira vez que a modalidade acontece e vai reunir grupos mirins, com crianças de 3 a 11 anos, de diversos municípiosDivulgação/Ascom

Publicado 01/06/2024 09:26

Niterói - A Prefeitura terá aproximadamente 60 crianças da Guarda Mirim da cidade que vão participar da 1° Corrida da Guarda Mirim, neste sábado (1° de junho). Essa é a primeira vez que a modalidade acontece e vai reunir grupos mirins, com crianças de 3 a 11 anos, de diversos municípios. O circuito contará com 3 percursos: 25m, 50m e 100m pela Praia de Icaraí, com saída da Igreja São Judas Tadeu.

Além da corrida, haverá outras modalidades de competição como vôleibol, futmesa e cabo de guerra. São esperados grupos das Guardas Mirins de diversos municípios, entre eles Arraial do Cabo, Búzios e Tanguá.

A tropa mirim de guardiões de Niterói é um projeto social realizado em parceria entre a Guarda Civil Municipal e Associação dos Inspetores, Subinspetores e Coordenadores da Guarda Civil Municipal.

A equipe da Guarda Mirim de Niterói treina, aos sábados, no Complexo Esportivo do Barreto onde fica localizada a Academia da Guarda Mirim da cidade. Os alunos realizam diversas atividades no local como natação, muay thais e aula de defesa pessoal. Grande parte das crianças são oriundas de escolas municipais de Niterói.

A Guarda Mirim conta com quatro pelotões dividos, basicamente, por idades.

GM BABY (3 meses a 3 anos)

GM 01 (4 a 6 anos)

GM 02 (7 A 11 anos)

GM 03 (12 A 17 anos)