Professor Luciano Paez: conferencia no PiauíDivulgação/Ascom

Publicado 31/05/2024 13:02

Niterói - A cidade de Niterói tem inspirado outras cidades diante dos desafios climáticos. As atenções se voltam para o tema após os desastres ambientais no Rio Grande do Sul, como acontece na 2ª Conferência do Clima de Teresina, a CLIMATHE 24. O evento reúne, nesta semana, especialistas e gestores de instituições nacionais e internacionais. Primeiro secretário municipal do Clima no país, o professor e geógrafo Luciano Paez foi ao Piauí apresentar as ações desenvolvidas pela prefeitura niteroiense.

“Hoje, somos uma referência. Por isso, fui convidado pela prefeitura de Teresina a falar na abertura da conferência, ao lado do vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista. A adaptação das cidades aos eventos extremos é crucial. O encontro serve para troca de ideias e informações entre gestores e instituições nacionais e internacionais sobre prevenção e resiliência. Tenho orgulho de falar da trajetória à frente da Secretaria do Clima nesses últimos três anos”, conta Luciano Paez.

Ele explica que, além da Conferência, Teresina recebe simultaneamente o 3º Encontro Regional ICLEI Nordeste, com o tema “Biodiversidade e Clima”. O ICLEI é uma rede global de governos locais pela sustentabilidade, com atuação em Niterói. Também acontece em Teresina a Reunião Regional do Nordeste do Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras, a CB27. Em pauta as discussões sobre acesso a instrumentos de cooperação técnica e recursos para a execução das ações necessárias frente à emergência climática.

“Em todas as oportunidades, reafirmo que 56% do território de Niterói são de unidades de conservação. Significa que mais da metade da cidade tem áreas verdes protegidas. Que a cidade sirva de exemplo. Frear o desmatamento é um compromisso do país diante das mudanças climáticas. É preciso proteger e plantar novas árvores, para amenizar o calor, proteger nascentes de água, conter desmoronamentos e cheias nos rios”, lista Luciano Paez.