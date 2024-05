Axel Grael vistoria obra de drenagem e pavimentação da Rua Portugal - Lucas Benevides/Ascom

Axel Grael vistoria obra de drenagem e pavimentação da Rua PortugalLucas Benevides/Ascom

Publicado 31/05/2024 10:38

Niterói – O prefeito Axel Grael visitou nesta quarta-feira (29) as obras de drenagem e pavimentação da Rua Portugal, que liga os bairros de Maria Paula e Santa Bárbara. A previsão é de que os trabalhos no bairro sejam finalizados no próximo mês. O chefe do Executivo Municipal aproveitou a visita para inspecionar os últimos detalhes para a entrega da nova infraestrutura.

"Nós estamos avaliando os últimos detalhes para finalizar a obra e estamos conversando com os moradores, verificando se tem mais alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar. A gente anotou aqui algumas coisas que precisam ser feitas ainda, mas, realmente, o bairro mudou completamente. A gente está vendo aqui a transformação, com novo calçamento, drenagem, com o fim da lama e da poeira que todo mundo reclamava. Estamos muito satisfeitos com a expectativa da entrega desta obra esperada há muito tempo", afirma o prefeito Axel Grael.

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) está executando a implantação de toda a infraestrutura da Rua Portugal, importante ligação entre os bairros de Maria Paula e Santa Bárbara. A intervenção contempla a urbanização de 3,5 quilômetros da via.

As equipes já concluíram a implementação de toda a rede de drenagem, a construção da ponte de acesso, localizada no início da via, e a instalação de meios-fios e calçadas. No momento, as equipes trabalham na pavimentação da rua, que recebe massa asfáltica ou concreto, dependendo do trecho, considerando aspectos técnicos do local.

A previsão de conclusão dos trabalhos na Rua Portugal é para junho. A prefeitura está investindo um total de R$ 11,8 milhões para a implantação da nova infraestrutura urbana da via.