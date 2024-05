Bairro de São Lourenço: município vai investir R$ 5,4 milhões na reurbanização - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Bairro de São Lourenço: município vai investir R$ 5,4 milhões na reurbanizaçãoBruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 28/05/2024 22:07

Niterói - O prefeito de Niterói Axel Grael deu a ordem de início nesta terça-feira (28) para as obras de revitalização de uma importante área no bairro de São Lourenço. A Prefeitura de Niterói vai investir R$ 5,4 milhões na reurbanização do entorno do Campo do Mineirinho, que será todo reformado, ganhará nova iluminação, praça, academia e calçamento. A previsão é que as obras sejam concluídas em janeiro de 2025.

"Essa obra faz parte de um conjunto de ações que a Prefeitura de Niterói está fazendo para melhorar a vida dos moradores, não só em São Lourenço, mas também no Largo da Batalha, na Região Oceânica. A cidade vive um momento histórico com grande capacidade de investimento e a gente não pode deixar que esse momento não beneficie todas as regiões da cidade e todas as comunidades que precisam da atenção da prefeitura. Esse projeto no Campo do Mineirinho vai melhorar muito a vida das pessoas, com mais segurança e qualidade de vida, com opções de lazer e esportivas", afirma o prefeito Axel Grael.

As intervenções previstas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) para o local contemplará a revitalização da Rua Professora Emilce e parte da Travessa Luiz Paulino, que será reurbanizada. Todo o sistema de drenagem do local será recuperado, haverá instalação de novos pontos de coleta de lixo e iluminação em LED. O campo de futebol será todo reformado e o local ganhará novas praças, espaços de convivência e a instalação de uma academia para a terceira idade.

O presidente da Emusa, Antonio Lourosa, diz que as intervenções projetadas para o local consideraram os prédios do entorno, o público que frequenta e o uso tradicionalmente feito pelos moradores. “Estamos realizando as obras com o máximo cuidado, respeitando as questões ambientais e de importância cultural para a cidade. Este campo é um local tradicional da Zona Norte, que tem grande importância para a cidade. Em frente ao campo, temos também uma escola com muitos estudantes. Vamos recuperar e requalificar todo este local para mantermos seu uso tradicional dedicado ao lazer e aos esportes", ressalta Antonio Lourosa.