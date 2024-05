Aula sobre os pontos turísticos de Niterói: com apoio da Neltur - Divulgação/Ascom

Aula sobre os pontos turísticos de Niterói: com apoio da NelturDivulgação/Ascom

Publicado 27/05/2024 17:34

Niterói - “O Turismo e o Potencial de Niterói, com suas belezas naturais e equipamentos históricos e modernos” foi o tema de uma palestra apresentada à turma do 3º Ano do curso Fundamental I, na faixa etária de 8 a 9 anos, do Centro Educacional Estação do Aprender, na última sexta-feira (24).

O tema foi desenvolvido pelo turismólogo, guia de turismo e historiador Renato Lima, assessor de turismo da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), com projeções e explicações dos pontos turísticos mais visitados de Niterói - como o Museu de Arte Contemporânea (MAC), Parque da Cidade, Fortaleza de Santa Cruz, Caminho Niemeyer - até o conhecimento sobre o que é morar numa cidade turística, vocacionada para o ecoturismo, dentre outros conceitos ligados ao tema, junto à turma composta por 20 alunos.

André Bento, Presidente da Neltur ressaltou a relevância da escola em desenvolver esta prática com as crianças sobre Niterói como cidade turística. “É muito importante a Neltur estar à disposição, com seus profissionais para explicar quão relevante é o papel do turismo numa cidade na geração de empregos e crescimento da economia”, destacou.

Renato Lima disse que o retorno foi muito positivo. “Recebemos um feedback excelente da escola, que achou ótima a forma de abordagem do tema. Durante a palestra não só expliquei o conceito do que é turismo, mas também falei sobre alguns dos pontos turísticos mais visitados de Niterói”, ressaltou.

Para outras iniciativas desta natureza, basta que o responsável da instituição interessada, entre em contato com o Departamento de Turismo da Neltur, fazendo a solicitação através do e-mail turismo@neltur.com.br