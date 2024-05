Prefeito Axel Grael, no evento: Bike Fest 2024 celebra a cultura da bicicleta em Niterói - Divulgação/Ascom

Prefeito Axel Grael, no evento: Bike Fest 2024 celebra a cultura da bicicleta em NiteróiDivulgação/Ascom

Publicado 27/05/2024 05:59

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou, neste sábado (25), de um dos eventos mais esperados na cidade para quem é amante das bicicletas e da mobilidade sustentável: o Niterói Bike Fest 2024. O evento aconteceu no Reserva Cultural, com várias atrações. No sábado, foi lançado o livro sobre os 10 anos do Programa de Niterói de Bicicleta. A publicação conta os avanços da cidade, que já tem 84 quilômetros de ciclovia. O plano da Prefeitura é avançar ainda mais para ampliar a mobilidade de modo sustentável.

“Vamos seguir avançando. Essa cidade vai receber, nas próximas semanas, as bicicletas compartilhadas com o Nit Bike, que está muito bacana. Durante esse período, fomos abrindo espaços e hoje temos a ciclovia mais movimentada do Brasil. As pessoas precisavam e queriam isso. Não é uma guerra contra o automóvel, é uma questão de sustentabilidade. Hoje temos uma cidade com o maior número de mulheres pedalando no país. Isso mostra que fizemos a aposta certa e seguimos avançando. Estamos colocando Niterói como destaque”, explicou Axel Grael.

O Niterói Bike Fest 2024 tem o objetivo de estabelecer um espaço de relacionamento e interatividade entre diferentes grupos e áreas ligadas ao ciclismo no Brasil, além de fomentar o uso da bicicleta entre a população, para ampliar o número de ciclistas em Niterói e, consequentemente, no estado do Rio de Janeiro. O evento propõe ações inclusivas pelo esporte, ao promover o ciclismo como ferramenta para o desenvolvimento sustentável e fortalecer a prática de alto rendimento.



“Sou um arquiteto e urbanista que trabalha com transporte há muito tempo. Estamos projetando para agora e para o futuro das crianças que terão uma vida diferente com esse projeto. Na minha época, tinha que ter um carro para poder chegar. Tudo isso mudou graças a esse trabalho todo que estamos fazendo em Niterói”, reforçou o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier.

A coordenadora do Niterói de Bicicleta, Helena Porto, afirmou que o Niterói Bike Fest é um evento de relevância estadual e nacional que homenageia o ciclismo, reconhecendo o papel transformador que a bicicleta desempenha na qualidade de vida, saúde, liberdade e inclusão social. “É muito especial. Foram 14 coautores contando essa história junto com a gente nesse livro de 10 anos do Niterói de Bicicleta. Um tempo de avanços e investimentos na bicicleta na cidade. Anos de políticas públicas para a bicicleta. O livro compõe a programação do Niterói Bike Fest. Também celebramos o nosso sistema de bicicletas compartilhadas, as nossas roxinhas que estamos instalando e que vamos inaugurar em junho. Celebramos também um projeto de ecoturismo muito lindo e educador que vai colocar Niterói num destino imperdível”, explicou Helena Porto.



A arquiteta, jornalista e cicloativista Renata Falzoni destacou a relevância do trabalho do Niterói de Bicicleta ao longo de 10 anos. “Niterói está fazendo uma transformação mostrando para o Brasil e para o mundo que é possível. Então continuem assim. A cidade e as equipes estão de parabéns. Estão no caminho certo”, afirmou Renata Falzoni, que usa a bicicleta como meio de transporte desde 1976.

O evento contou ainda com o presidente da Associação de Ciclistas do Rio de Janeiro (ACERJ), Cláudio Santos, e Roberto Ainbinder, arquiteto, urbanista e coordenador editorial do livro.