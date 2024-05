Niterói: setor naval impulsionando arrecadação do ISS - Reprodução/Internet

Publicado 25/05/2024 10:21

Niterói - A 13ª edição do Boletim de Movimento Econômico, elaborado pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), em relação ao período de janeiro a março de 2024, revela uma elevação na arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) na comparação com o mesmo período em anos anteriores. Durante o primeiro trimestre do ano, houve um aumento de 22% na emissão de notas fiscais em relação ao mesmo período de 2022.

O setor Naval/Óleo & Gás assumiu a liderança no ranking de arrecadação de ISS. De janeiro a março deste ano, a arrecadação de ISS do setor cresceu 115% em relação ao mesmo período de 2023. Os setores “Atividades de atenção à saúde humana” e “Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação” também tiveram bom desempenho e alcançaram, respectivamente, 10% e 16% de crescimento na comparação com o primeiro trimestre de 2023.

“Os resultados deste boletim refletem a força da economia de Niterói e retratam um momento promissor para o setor naval. Estamos empenhados em garantir investimentos e incentivos adequados às empresas para gerar mais postos de trabalho no município”, destacou a secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz.

Uma recente parceria entre a Petrobras, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX Brasil) tem impulsionado novos negócios no setor naval, o que confirma a importância dessa área para o crescimento econômico.

O Boletim Econômico da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) é uma importante ferramenta para gestores públicos e investidores. O documento fornece análises e diagnósticos sobre o desempenho do município. O resultado do primeiro trimestre deste ano demonstra o potencial econômico de Niterói. O boletim apresenta dados relativos à arrecadação do ISS e à emissão de notas fiscais no município.