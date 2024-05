Oswaldo Coyote, da banda Coyote Valvulado: participação no bate papo - Divulgação/Ascom

Publicado 24/05/2024 10:05

Niterói - O selo fonográfico Astronauta Discos completa 25 anos em novembro de 2024. Para comemorar tamanha longevidade, o selo celebra a sua volta à Abramus (Associação Brasileira de Música e Artes) e a parceria com sua nova distribuidora, Nikita Music. Além disso, o selo Astronauta lançou recentemente singles e EPs de seus artistas, Sudano e Coyote Valvulado, entre outros.

Como uma das atividades de celebração, haverá um 'Encontro Astronauta' na sede da Abramus (na Barra, RJ), onde artistas, produtores e músicos vão debater o conceito do selo e a indústria da música no Brasil. Neste bate papo, que será no dia 28 de maio, às 15h, com transmissão ao vivo pelo Instagram do selo (@seloastronautadiscos), estão confirmados o criador e diretor Leonardo Rivera, além de seus colaboradores e os artistas do selo Coyote Valvulado e Sudano.



SUDANO



Nosso artista exclusivo, Sudano, vem levantando a bandeira LGBTQIAP+ e da volta do emocore com sua carreira. Ele é cantor, compositor, e reconhecido bodypiercer e criador de conteúdo brasileiro. De Niterói (RJ), aos 30 anos já tem muita história de luta para contar e teve que correr atrás de seus sonhos e desejos desde cedo. Conseguiu encontrar quem ele é. Resolveu batalhar contra os padrões inseridos nas nossas mentes desde que nascemos. Artista desde os dez anos de idade, Sudano está na carreira musical “para abrir sua mente e libertar seus corpos”, vontade que cultivava há tempos. Suas músicas estão em todas as lojas digitais e no canal de youtube (@eusudano). O artista segue construindo seu catálogo e investindo na carreira.



COYOTE VALVULADO



“A banda Coyote Valvulado, do cantor, compositor e gaitista Oswaldo Coyote, lança novo single. Filme de terror (Saudades do meu amor) foi composta por Oswaldo Coyote e Carlito Gepe. Coyote assume a gaita e canta a letra que mostra reflexões amorosas e afetivas, embaladas por uma melodia ligada ao blues dos anos 1930, em formato quase acústico. Na guitarra, Lucas Manhães. A faixa foi gravada em 2019 no projeto Compositores do Rio, do Centro de Referência da Música Carioca, na Tijuca (RJ). Uma outra novidade do lançamento é o fato da capa ser um desenho do Coyote Valvulado feito com utilização de Inteligência Artificial, pilotada pelo designer Igor Fiorelli, radicado em Brighton (UK). Oswaldo e o Coyote já têm dois álbuns e um EP, Jumento fardado (pelo qual fez críticas ao exército e ao ex-presidente do país). Entre suas influências, estão Big Bill Bronzy, Little Walter, Creedence Clearwater Revival, Jimi Hendrix, Cazuza e Lou Reed” (Ricardo Schott, site Pop Fantasma).



SOBRE O SELO ASTRONAUTA



Criar e lançar um selo fonográfico como o Astronauta Discos já era cogitado desde o final de 1996, mas somente em 1999 o jornalista, escritor e produtor carioca Leonardo Rivera o montou. Foi após se desligar do Departamento Artístico da Universal Music – onde trabalhou com Rita Lee, Cassia Eller, Seu Jorge e outros grandes nomes. O Astronauta tornou-se uma casa para o artista no início de sua trajetória e um foco de resistência para o talento do futuro. A curadoria é direcionada para quem gosta da nova cena pop/rock, de resgates e sons eletrônicos conceituais – ou, ainda, de uma nova MPB com tendência vanguardista.

“O selo Astronauta está na sua órbita! É um label com 4 ases: artístico, afetivo, autoral e artesanal. Eu imprimo a minha digital na profissionalização e no desenvolvimento dos artistas e seus produtos – sempre contando com o apoio de parcerias estratégicas, como é o caso da Abramus e da Nikita Music”, explica Leo Rivera, há 27 anos neste business. “Apresentamos um modelo de negócio bem ajustado às transformações do mercado da música. É um selo indicado para quem deseja conciliar independência criativa e viabilidade financeira através de serviços customizados e funcionais – para quem precisa dirigir, editar, lançar, distribuir e se inserir entre os novos nomes na indústria, mas com a segurança e a tradição de mais de duas décadas de um selo que está atuando nesta renovação”, completa Rivera.