Projeto Bota Fora, da Clin: no CafubáDivulgação/Ascom

Publicado 23/05/2024 22:58

Niterói – A Companhia de Limpeza de Niterói realizou, nesta quarta-feira (22), a oitava edição do ‘Bota Fora’ e recolheu cerca de 700kg de resíduos e entulhos, entre computadores, caixa d’água, sofá, colchão, televisão e caixotes, na comunidade do Jacaré, que possui cerca de 5000 moradores. A ação é realizada pela Clin, em parceria com o “PRO Sustentável” – um programa de recuperação ambiental da Região Oceânica – e com a associação de moradores. O objetivo é chamar a atenção da população para o descarte irregular de resíduos volumosos.

Gustavo Relvas, representante da Associação de Moradores, frisou a importância do programa. “Mais uma ação de sucesso por aqui. Os moradores já estão se acostumando com essa rotina mensal e boa parte da população já aguarda o dia correto para colocar os seus móveis para fora. Essa parceria entre a Clin e a associação de moradores é importantíssima e vem dando muito resultado”.

O presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes, afirma que a ideia da empresa é expandir o projeto para outras comunidades. “O bota fora vem sendo uma grata surpresa para a Companhia. Muitas toneladas de resíduos volumosos deixaram de ser descartados irregularmente porque a população tem mesmo abraçado o projeto. Isso nos motiva a querer levá-lo para outros bairros”, frisa.