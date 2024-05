Niterói: único município do estado do Rio selecionado para dar início ao programa - Divulgação/Ascom

Publicado 23/05/2024 15:12 | Atualizado 23/05/2024 15:24

Niterói - O programa de Atendimento Presencial da plataforma GOV.BR, do Governo Federal, está disponível em Niterói. Quem tiver dificuldade para acessar serviços digitais, criar ou recuperar senhas da conta pode procurar a Plataforma Urbana Digital da Engenhoca, de segunda a sexta-feira das 09h às 19h, e sábado das 9h30 às 12h30.

Niterói foi o único município do estado do Rio de Janeiro selecionado para dar início ao programa, que visa oferecer atendimento inclusivo e humanizado à população com dificuldades para acessar serviços digitais e utilizar a conta GOV.BR.

A iniciativa do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos está sendo implementada na cidade pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG) e pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI). Como parte do programa, a equipe da Plataforma Urbana Digital da Engenhoca recebeu orientações e materiais de apoio para qualificar o atendimento humanizado e inclusivo ao cidadão.

A Plataforma Urbana Digital fica na Praça José Vicente Sobrinho, na Engenhoca.