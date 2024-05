Elana Costa: nova Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Niterói - Edison Corrêa/SMDHC

Publicado 22/05/2024 14:52

Niterói - A nova Secretária de Direitos Humanos e Cidadania de Niterói (SMDHC), Elana Costa, assumiu a pasta este mês após nomeação no Diário Oficial do Município.

De acordo com Elana, o trabalho da SMDHC seguirá com foco na indução, formulação e fortalecimento de políticas públicas que fomentem ações de cidadania e garantia de direitos fundamentais à população mais vulnerável da cidade.

“Nosso compromisso com a sociedade civil envolve o combate às violações de direitos, o enfrentamento ao racismo estrutural, a valorização das diferenças, a atenção aos direitos das crianças, adolescentes, adultos e idosos, ou seja, o compromisso com a dignidade humana para todas as pessoas, sem distinção de raça, etnia, gênero, religião, orientação sexual ou idade”, afirmou.