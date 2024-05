Carine Braga: contação de história na Biblioteca Parque de Niterói - Divulgação/Ascom

Carine Braga: contação de história na Biblioteca Parque de NiteróiDivulgação/Ascom

Publicado 22/05/2024 08:27

Niterói - No sábado, 25 de maio, às 10h30, a Biblioteca Parque de Niterói recebe a companhia de teatro Ciência Encenada apresentando Cada Cientista, uma História!



Nessa contação, a companhia narra a história da brilhante vida da cientista Jaqueline Goes de Jesus. Biomédica, doutora em patologia humana e pesquisadora, a cientista brasileira integrou a equipe que mapeou os primeiros genomas do coronavírus (SARS-CoV-2) no Brasil em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país. Nessa história, as crianças serão convidadas a participarem de um mega jogo teatral: cientistas x vírus.

Carine Braga é graduada em Física pela UFF, mestra em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz(Fiocruz), atriz e produtora teatral. Desde de 2020, dedica-se à companhia de teatro Ciência Encenada que visa a divulgação e popularização da ciência através da linguagem teatral com espetáculos e contação de histórias com temas científicos.



SERVIÇO



Evento: Ciência Encenada

Data: 25 de maio

Horário: 10h30

Classificação etária: Livre

Duração: 90 min

Valor: Entrada gratuita

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n, Centro, Niterói