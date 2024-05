Um Brinde à Poesia: celebração dos 25 anos no Solar do Jambeiro - Luana Ribeiro

Um Brinde à Poesia: celebração dos 25 anos no Solar do JambeiroLuana Ribeiro

Publicado 22/05/2024 08:17

Niterói - O Solar do Jambeiro recebe na próxima quinta, 23 de maio, às 14h, a avant-première das comemorações dos 25 anos do projeto ‘Um Brinde à Poesia’, recebendo nomes que fazem parte da história do movimento literário e cultural, criado e apresentado pela jornalista e artista Lucília Dowslley, que vai contar sobre a história do projeto. Também acontecerá o sagrado microfone aberto, o momento d’versos, com inscrição feita na hora. O encontro é uma parceria com o Sistema de Bibliotecas Populares e a Biblioteca Cora Coralina.

Um Brinde à Poesia Niterói foi lançado, no dia 11 de Junho de 1999, por Lucília Dowslley e Carla Soares Faria, no bar Academia de Niterói, em São Francisco. A ideia surgiu num sonho de Lucília, na noite de 10 de maio de 1999, com a imagem nítida de um anjo, símbolo do movimento, que contabiliza mais de trezentas edições, centenas de atuações de poetas, compositores musicais, fotógrafos e artistas em geral, visitas em escolas, edições extras, livros editados, livros distribuídos, ocupação de equipamentos e espaços da cidade, formação de plateia para poesia, promoção e divulgação dos artistas, democratização do microfone aberto e despertar de poetas.



Lucília Dowslley é natural de Niterói. Jornalista. Fotógrafa, Poeta, Atriz, Designer Gráfico e Digital, Ilustradora e Editora. Criadora do Movimento Um Brinde à Poesia Niterói. Fundou a Dowslley Editora, em 13 de junho de 2015. Fez exposições fotográficas individuais e participou de coletivas. Atuou no monólogo "MILAGRAVAS", no Teatro Municipal de Niterói, entre outras peças, assinando texto e direção. Criou capas, ilustrou e organizou inúmeros livros. Acredita que a arte é um instrumento de transformação e conscientização. Obras: Um Brinde à Poesia, Carmim, O Sol em Minha Alma, A Poesia do Silêncio – The Poetry Of Silence e Niterói Atração à Primeira Vista (fotografia).



SERVIÇO



Evento: Um Brinde à Poesia

Data: 23 de maio de 2024 (quinta-feira)

Horário: 14h

Classificação indicativa: Livre

Valor: Evento gratuito

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195, São Domingos, Niterói