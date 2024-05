Ônibus no Terminal: agentes da Subsecretaria de Transportes inspecionaram 185 coletivos - Lucas Benevides/Ascom

Publicado 21/05/2024 20:54

Niterói - A Prefeitura de Niterói realizou, nesta segunda-feira (21), a fiscalização de 185 ônibus no Terminal Rodoviário Presidente João Goulart, no Centro. Os agentes da Subsecretaria de Transportes (SST) emitiram 48 notificações, além da aplicação de 4 autos de infração.

O subsecretário de Transporte, Murillo Moreira Junior, reforça que essa é uma ação realizada com frequência pela equipe de fiscalização. "As equipes de fiscalização realizam ações frequentes nos veículos pela cidade. Essa atividade tem como objetivo coibir irregularidades no transporte, de forma geral", explicou Murillo Moreira Junior.

Os agentes da SST vistoriaram 185 veículos. Foram constatadas várias irregularidades, tais quais: bancos rasgados, sinaleiras inoperantes e/ou soltas, extintores despressurizados, assoalhos rasgados, ar condicionado pingando e falta de limpeza interna/externa, entre outras.