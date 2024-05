André Bento: Conselho de Turismo é reconhecido pelo Ministro Celso Sabino - Divulgação/Ascom

André Bento: Conselho de Turismo é reconhecido pelo Ministro Celso SabinoDivulgação/Ascom

Publicado 21/05/2024 12:18

Niterói - A cidade avança ainda mais nas ações públicas para o desenvolvimento do turismo receptivo na cidade. O Conselho Municipal de Turismo foi reconhecido pelo Ministro do Turismo, Celso Sabino de Oliveira e pelo Secretário Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competividade no Turismo, Milton Sergio Silveira Zuanazzi, por meio do Programa de Regionalização do Turismo e de seus Interlocutores Estaduais.

O Conselho Municipal de Turismo, presidido por André Bento, é o presidente da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur).O Conselho foi registrado no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro.

André Bento destacou a importância do Conselho de ser reconhecido e receber o certificado do Ministério do Turismo. “O Conselho reúne a maioria do trade turístico da cidade e tem um papel fundamental de propor caminhos para o crescimento do turismo receptivo, tendo como foco uma cidade sustentável com o protagonismo do Ecoturismo”, destaca.