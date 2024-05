Programa Aprendiz Musical: aulas nas escolas da rede municipal de educação - Divulgação/Ascom

Publicado 20/05/2024 15:52

Niterói - O Programa Aprendiz Musical, que é um dos maiores orgulhos da cidade e está em franca expansão – atende cerca de 9.500 alunos em todas as escolas da Rede Municipal de Educação – realizou nesta quarta-feira (15) apresentações didáticas dos eixos de Sopros e Percussão. Estas apresentações dão sequência a um calendário de diversos eventos escolares de boas-vindas que o Programa tem feito para divulgar as atividades oferecidas para a comunidade escolar. O Programa completou 23 anos este ano e as apresentações se tornam símbolo da inclusão educativa e cultural promovida pelo Aprendiz.

Estas ações são concertos didáticos com a equipe e os alunos do Programa – promovendo a convivência, o despertar e o fazer criativo, estimulando a musicalidade e a capacidade de análise musical. São concertos como estes que incentivam os alunos na percepção sonora, a partir de metodologias diversificadas.

As apresentações da última quarta aconteceram na UMEI Jacy Pacheco, no Barreto. As crianças tiveram aulas interativas de musicalização com os professores Rodrigo Belchior e Daniele Rodrigues, que utilizaram instrumentos como pandeiro, violão e flautas.

A subsecretária Executiva de Niterói, Mariana Zorzanelli, esteve presente e falou com as crianças sobre o Programa Aprendiz. “Fazemos tudo com muito carinho para que vocês, alunos, possam se sentir alegres e felizes, aprendendo coisas novas. A música une uns aos outros e nos oferece sentimentos incríveis. Lembramos de pessoas, lugares, festas, queremos às vezes dançar e, outras vezes, refletir. Hoje em dia todas as escolas da Rede Municipal já têm aulas de musicalização do Programa Aprendiz. Lá na Casa Aprendiz temos lanche, uniforme, palestras, cursos, emprestamos os instrumentos para os alunos. Nós também aprendemos muitas coisas legais com vocês. Cuidem da escola linda de vocês com muito carinho”, encerrou

O Professor Rodrigo Belchior mostrou como a música promove o relaxamento do corpo e da mente, interpretando as Bachianas de Villa Lobos.

A aluna do quarto ano, Maria Eduarda, disse que "a música faz a gente viajar pra outros lugares" e assistiu atentamente à apresentação do Programa Aprendiz. "Agora eles tocaram uma música animada, e muito boa", disse ela, quando Rodrigo utilizou como exemplo de harmonia uma obra do mestre Hermeto Paschoal. Já o aluno Miguel, do 4º ano, disse: "Os professores tocaram uma música de São João", e era um baião. Assim, os alunos aguçaram seu conhecimento de ritmo.

Os professores ensinaram noções de graves e agudos, ensinando com palmas como os alunos podiam bater as mãos para gerar cada som. Belchior explicou que “marcar o tempo da música é fazer a regência”, com a interação empolgada de todos os alunos. A Manuela, do 4º ano, foi convidada pelo professor para ser a “maestrina”, assim como aluno da mesma série, Michael, que interpretou o “maestro”. Os professores tocaram a nona sinfonia de Beethoven para mostrar as diferenças de tons. Com cinco tipo de flautas doces, ele foi exemplificado para os alunos os sons de cada uma.

O professor do Programa Aprendiz dentro da UMEI Jacy Pacheco, Everton Machado, é quem ensina o instrumento Chalumeau (um tipo de clarinete) na unidade do Barreto, e participou da atividade. Muito felizes, professores e alunos encerraram as atividades cantando folclores brasileiros, já bastante conhecidos pelas crianças, e o acompanhamento na flauta e no violão.



SOBRE O APRENDIZ MUSICAL



O Programa Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Educação. A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral. O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. O Programa Aprendiz Musical está, há 23 anos, transformando vidas através da educação musical.