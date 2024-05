Clin: levando estudantes da rede pública para assistir espetáculo infantil - Divulgação/Ascom

Publicado 20/05/2024 11:36

Niterói - Um final de semana em ritmo cultural foi o que a Clin proporcionou às crianças e jovens que estudam na Escola Municipal Ernani Moreira Franco, que fica na comunidade do Bonfim, em Niterói. Os estudantes fazem parte do projeto “Clin Social”e puderam assistir, no último sábado (18), ao espetáculo infantil: “A Bruxinha que era Boa”, no Theatro Municipal de Niterói. Para a maioria destas crianças foi a primeira vez que tiveram a oportunidade de assistir a uma peça de teatro.

O projeto é desenvolvido por meio do Setor de Serviço Social da Clin e tem por objetivo estimular a permanência no sistema regular de escolas destas crianças e adolescentes, na faixa etária de 9 a 12 anos de idade e que muitas vezes moram em áreas de vulnerabilidade. No total, o projeto atende a 60 crianças.

Desenvolvido pela Clin, desde 2010, o projeto disponibiliza atividades esportivas, culturais, musicais, artísticas e pedagógicas para os alunos. O objetivo é também proporcionar a transformação social dessas crianças e de suas famílias e ao mesmo tempo estimular os estudantes a desenvolver um censo mais crítico e participativo na sociedade, transformando-os em multiplicadores nas comunidades onde moram.