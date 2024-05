Niterói: destaque no Fórum Nacional de Segurança Pública Integrada, realizado em Curitiba - Divulgação/Ascom

Niterói: destaque no Fórum Nacional de Segurança Pública Integrada, realizado em CuritibaDivulgação/Ascom

Publicado 18/05/2024 07:46

Niterói – A cidade de Niterói foi um dos destaques no Fórum Nacional de Segurança Pública Integrada, realizado esta semana em Curitiba. Representantes de secretarias da Prefeitura envolvidos no Pacto Niterói Contra a Violência apresentaram os resultados positivos desde a implantação do projeto, em 2018. O Pacto é um Plano Municipal de Segurança Pública que está recebendo investimentos de R$ 304 milhões em 18 projetos nos eixos de prevenção, policiamento e Justiça, convivência e engajamento dos cidadãos e ação territorial integrada.

Os projetos em diversas áreas sociais, integrados com as forças de segurança, já foram responsáveis pela redução de até 80% dos indicadores de criminalidade na cidade. Durante o Fórum, foi apresentado o livro do Pacto Niterói Contra a Violência e foram entregues exemplares aos participantes.

O secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, e a coordenadora do Pacto, Graça Raphael, apresentaram os resultados. Também participaram do evento o assessor especial da Prefeitura, Walace Medeiros, a secretária de Governo, Rúbia Secundino, e representantes de secretarias envolvidas em projetos sociais.