Clin: intensificando trabalhos para estimular a reciclagem na cidade - Divulgação/Ascom

Clin: intensificando trabalhos para estimular a reciclagem na cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 17/05/2024 23:00

Niterói - Nesta sexta-feira, 17 de maio, é comemorado o “Dia Mundial da Reciclagem”. Niterói, que é a cidade que, em 2023, ficou em primeiro lugar no ranking nacional do Índice Sustentar de Limpeza Urbana (Islu), desenvolvido pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (Selur) e pela consultoria PwC.Clin, investe em programas para conscientizar a população sobre a importância da reciclagem. A Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) está intensificando cada vez mais o trabalho de reciclagem da cidade.

O presidente da Clin, Luiz Fróes, destaca que a companhia investe em programas para conscientizar a população sobre a importância da reciclagem.

“Ao comemorar a data global, um dos principais objetivos da Clin é chamar a atenção da sociedade para a importância de se ter consciência sobre a destinação correta de resíduos e estimular ações sustentáveis que contribuam de forma decisiva para preservar o meio ambiente. É sempre bom ressaltar os principais resultados da atividade da reciclagem: a redução de resíduos, economia de recursos naturais e a geração de empregos", afirma o presidente.

A cada ano, a Clin também vem aumentando de forma significativa o investimento em projetos sustentáveis e a quantidade de resíduos recicláveis recolhidos. Entre as principais iniciativas estão: Coleta Seletiva nas escolas, “Clin Comunidade Sustentável”, “Porta a Porta” e Ponto de Entrega Voluntária (“PEV´s”), que estão ampliando o volume de recicláveis recolhidos.

O Programa de Educação Ambiental (PEA) é outro exemplo importante do compromisso da Clin com a sustentabilidade. A equipe leva informações úteis aos profissionais de ensino das redes municipais, estaduais e privadas, bem como aos cidadãos, em suas diferentes atuações.

A Clin faz o recolhimento dos contêineres, nas cores marrom e azul, adquiridos pelas escolas municipais e, assim, proporciona uma destinação ambientalmente adequada, tendo em vista a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

A companhia vem implementando, ainda, por meio de uma parceria com a E-Ambiental, o projeto de recolhimento de resíduos eletrônicos onde disponibilizam o serviço de Disque Coleta, através dos números 9 9730-3510, em que os moradores da cidade podem informar o endereço e solicitar o recolhimento do resíduo eletrônico de forma gratuita.

Atualmente, a cidade conta com vários ecopontos, onde são recebidos os materiais recicláveis nos seguintes locais: Largo da Batalha, Barreto, Fonseca, Itaipu, Santa Bárbara e Ilha da Conceição. A origem do Dia Mundial da Reciclagem foi uma iniciativa da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), que visa sensibilizar a sociedade sobre os benefícios da reciclagem. A data foi estabelecida para reforçar a necessidade de uma gestão adequada dos resíduos e promover práticas que contribuam para a preservação do meio ambiente.