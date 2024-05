Profissionais da Secretaria de Saúde de Niterói: participando de Workshop de Inovação e Design - Divulgação/Ascom

Publicado 16/05/2024 19:36

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói realizou, na manhã desta quinta-feira (16), o Workshop “Inovação e design na saúde: como inovar na prática”. O evento contou com a participação de cerca de 70 profissionais atuantes na assistência ao usuário e na gestão, responsáveis pela composição das frentes e bases de serviços da rede pública de saúde do município, com o objetivo de discutir tendências, inovações e novas possibilidades para a saúde. O encontro foi ministrado pela líder e membro da governança da vertical saúde do AldeiaTech, diretora da Assespro-Niterói e Conselheira Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói, e CEO UXMed.

A Secretária Municipal de Saúde, Anamaria Schneider, ressaltou a importância da ampliação das metodologias e ferramentas de trabalho, de forma que haja uma atualização e profissionalização dos trabalhadores e sucessivamente, uma melhoria na qualidade e prestação dos serviços de saúde no município. “Fico muito feliz em poder realizar esse encontro, porque no dia a dia lidamos com a saúde das pessoas, o que vai além de vacinas, exames, consultas. É importante focar na experiência do nosso usuário SUS, pensar na forma como aquela pessoa está se sentindo, ampliando a visão e assim, qualificando e melhorando os serviços de assistência”, disse a secretária.

O workshop trata de uma imersão em inovação e design na saúde: como inovar na prática, denominado de ‘Mind Hacking Lab’, na qual através de uma parceria conjunta e com olhar na prática, os participantes desenharam novos modelos de atuação em saúde, alinhados às novas tendências de mercado no pós-pandemia, de forma prática, útil e feita para profissionais do ecossistema da saúde. Seguindo uma abordagem simples, direta e possível, a imersão se propõe a discutir a centralidade no paciente, a não linearidade do pensamento e a cultura do erro na área da saúde.

A facilitadora do workshop e especialista em marketing e inovação em saúde, Helen Mazarakis, ao longo de sua apresentação e das atividades práticas em grupo, reforçou a ideia de adaptação e expansão às inovações, e salientou a parceria entre o AldeiaTech e a Secretaria Municipal de Saúde.

“A ideia desses dois encontros é trazer essa questão da inovação, da necessidade de inovar os processos, ainda que sejam inovações incrementais, mas isso também é importante. E a gente convidar todos a participarem desse processo de transformação, da gestão pública, da gestão de saúde, do que podemos fazer juntos, como a gente pode trazer as startups junto com a saúde pública, como a gente pode se potencializar e treinar nosso olhar, para que sejamos multiplicadores, isso tudo é bem fundamental, e esses são os objetivos desses dois encontros”, Helen.

O workshop, que terá seu segundo e último encontro na próxima quinta-feira (23), também contribui para a contextualização do primeiro edital para ambiente de testes de novas tecnologias da Prefeitura, com foco na área da saúde.