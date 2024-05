Espetáculo teatral no Municipal de Niterói: apenas este final de semana - Divulgação/Ascom

Espetáculo teatral no Municipal de Niterói: apenas este final de semanaDivulgação/Ascom

Publicado 16/05/2024 10:22

Niterói - ‘EXquece, a peça!’ retorna para mais uma apresentação na cidade de Niterói. Dessa vez a risada e as emoções serão garantidas nos dias 17, 18 e 19 de maio, no Theatro Municipal de Niterói.



A comédia é estrelada pelos atores Jonathan Andrade e Amanda Freitas e retrata a vida de dois grandes amigos, Caio e Bianca, que se ajudam em diversas situações, principalmente no quesito coração partido.



O espetáculo fala com muito bom humor sobre amizade, relações afetivas e traições superadas ou não. A peça apresenta de maneira leve os problemas e “perrengues” do dia a dia vividos pelos dois jovens amigos que dividem as suas experiências com o público.



‘EXquece’ é um sonho do ator e autor Jonathan Andrade. A criação do roteiro da peça surge a partir da vontade do autor em compartilhar situações vivenciadas, como as desilusões amorosas e superações, além de amizades que sempre se fizeram presentes no seu dia a dia.



Para este projeto, o autor traz muito de si para o roteiro da peça e apresenta críticas sociais que abrange a todos os públicos e foca em mostrar, de maneira leve e natural, que todos são iguais e passam por situações parecidas, independente de gênero ou orientação sexual. “Todos amam, sofrem, riem, criam expectativas, se frustram, se superam e sempre contam com um amigo que ajuda e se faz presente nesses momentos”, afirma o ator e autor.



Foi o pensar em todo esse contexto que o autor, convidou a atriz Amanda Freitas, uma amiga e parceira de outros projetos, para dividirem o palco mais uma vez. Por este motivo e por toda intimidade que já existe além da coxia, a criação do roteiro e a direção da peça trazem um humor peculiar dos dois atores, que formam a dupla Bianca e Caio e, que juntos, fazem uma bagunça, garantindo muita gargalhada com os seus “jeitinhos de serem”.



“Pra mim é uma grande felicidade e honra poder estar nos palcos novamente com meu amigo pessoal, Jonathan. Além disso, é muito gratificante poder fazer as pessoas rirem com uma peça que retrata exatamente o que nós vivemos no dia a dia. Em resumo, vamos rir juntos do que nos fez chorar em algum momento da nossa vida”, finaliza Amanda Freitas.



SOBRE OS ATORES

Amanda Freitas é atriz niteroiense e produtora de ‘EXquece, a peça!’. De família de artistas, ela atua nos palcos desde os seis anos de idade. Em seu currículo já trabalhou em mais de 15 peças profissionais, pelo estado do Rio de Janeiro, direcionadas ao público infantil e adulto, além de participar de curta-metragem e fazer parte do elenco de apoio nas novelas da Globo.



Jonathan Andrade é ator, autor e diretor de ‘Exquece, a peça!’. Atua desde os 10 anos de idade em peças direcionadas ao público infantil e adulto. É vencedor do prêmio de Melhor Ator no Festival de Curtas do SESC Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, com o espetáculo ‘O Silêncio que Grita’.



SERVIÇO:



Evento: ‘EXquece, a peça!’

Datas: 17 a 19 de maio

Horário: 20h (sexta) | 19h (sábado e domingo)

Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35, Centro, Niterói - RJ.

Telefone de contato: (21) 3628-6908