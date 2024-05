Festival Blend BBQ; realizando sua quarta edição este final de semana no Caminho Niemeyer - Divulgação/Ascom

Festival Blend BBQ; realizando sua quarta edição este final de semana no Caminho NiemeyerDivulgação/Ascom

Publicado 16/05/2024 09:28

Niterói – Nos próximos dias 17, 18 e 19, este final de semana, o Blend BBQ Festival desembarca no Caminho Niemeyer para sua 4ª edição na cidade e promete três dias irados de muita diversão, com música boa, cerveja gelada, aquele pôr do sol de tirar o fôlego e é claro: churrasco, muito churrasco. A entrada do evento é gratuita e está recebendo doação de alimentos e agasalhos para o RS. Confira toda programação e demais informações no perfil do evento no Instagram, @blendbbq_festival.



O público terá à disposição mais de doze estações de carnes premium, comandadas pelos principais chefs, assadores e pitmasters do estado, preparando delícias como Costela no Fogo de Chão, Brisket, Torresmo de Rolo, Bife Ancho, Picanha, Cupim Defumado e diversas outras opções que serão servidas no evento. As porções individuais custam a partir de R$ 25.



Para completar a festa, o evento também conta com estandes de cervejas artesanais locais com diversos estilos de chopp, drinks autorais, área kids, além dos super shows que são marca registrada do Blend BBQ Festival. Nessa edição grandes artistas de Niterói também irão se apresentar no palco Blend, se revezando com as principais bandas da cena, tocando por mais de dez horas seguidas sucessos do pop e do rock nacional e internacional.



SERVIÇO:



Evento: 4ª edição do Blend BBQ Festival em Niterói

Local: Caminho Niemeyer - R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói - RJ

Datas: 17, 18 e 19 de Maio. Sexta, das 17h às 0h. Sábado, das 12h às 0h. E domingo, das 12h às 0h

Valor: Entrada Gratuita



Programação:



Sexta - 17h às 0h



Dj MMarques

Chapeleiro Maluco - Tributo ao Pop Rock

Igor Carvalho - Tributo ao Rappa

Markyze - Tributo a Charlie Brown JR

Sábado - 12h às 0h



Dj Marcelo B

Lunna Noug - Pop Rock e Pop Internacional

Radial 80 - Clássicos do Rock Nacional e Internacional

Chilli - Clássicos do Rock Nacional e Internacional

Rio Hard Roxx - Tributo ao Guns N’Roses



Domingo - 12h às 23h



DJ Márcio Careca

Revólver - Clássicos do Rock Nacional e Internacional

Capital Elétrico - Tributo ao Rock Nacional

VA’A Surf Band - Tributo a Surf Music

Black Circle - Tributo ao Pearl Jam