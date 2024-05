Obras de urbanização: avançando no Engenho do Mato - Leonardo Simplício/Ascom

Obras de urbanização: avançando no Engenho do MatoLeonardo Simplício/Ascom

Publicado 15/05/2024 07:55

Niterói - A maior obra de urbanização da história da Região Oceânica de Niterói continua avançando. Com investimento total de R$ 145 milhões, a urbanização de 117 ruas do bairro do Engenho do Mato está em andamento, e 30 delas já tiveram todo o trabalho concluído, com a instalação de redes de drenagem, pavimentação e construção de calçadas e meios-fios.

Outras 70 vias já tiveram a rede de drenagem implantada. Neste momento, equipes sob responsabilidade da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) trabalham em 17 frentes de obras no Engenho do Mato, totalizando 110 operários atuando diretamente nas intervenções. Ao todo, 47 km de vias do bairro receberão as melhorias.

Por tratar-se de uma obra de grande porte, equipes do Trabalho Técnico Social (TTS) da Emusa estão à disposição dos moradores no canteiro de obras de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, para ouvir sugestões e possíveis reclamações, que são analisadas e repassadas aos responsáveis pelos trabalhos. O TTS também percorre as ruas incluídas no projeto, informando à população local sobre futuras intervenções.

Antes do início das obras em cada trecho, o TTS, em conjunto com fiscais da Emusa, promoveram reuniões com a comunidade, que colaborou com sugestões para que o projeto respeitasse as características da região. A previsão e conclusão de todo o trabalho é para 2025.