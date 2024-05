Prefeito Axel Grael: ordem de início das obras do Terminal do Caramujo - Alex Ramos/Ascom

Prefeito Axel Grael: ordem de início das obras do Terminal do CaramujoAlex Ramos/Ascom

Publicado 14/05/2024

Niterói – O Prefeito de Niterói, Axel Grael, assinou a ordem de início das obras do novo Terminal Rodoviário do Caramujo, nesta terça-feira (14), que vai ser construído na RJ-104 em uma área de aproximadamente 20 metros quadrados, na Zona Norte da Cidade. O novo espaço terá 24 baias para ônibus, dividido em quatro plataformas que seguirão um conceito contemporâneo e sustentável com uso de madeira ecológica, estrutura metálica e trechos com cobertura em vidro. A sustentabilidade também foi levada em consideração e o novo terminal terá elementos de sustentabilidade como captação de água da chuva para reuso; implantação de placas solares para alimentar o sistema elétrico; e iluminação em LED.

O prefeito Axel Grael destacou que a obra vai favorecer o fluxo de trânsito e otimizar as linhas e trajetos dos ônibus para a população. “Outro dia passei pela Av. Alameda Boaventura observando, no horário de maior fluxo de trânsito, vários ônibus com a capacidade ociosa e que se deslocam por longas distâncias. Estamos propondo esse terminal para melhorar o dia-a-dia dos usuários das linhas de ônibus e otimizar o deslocamento, o que vai favorecer também o fluxo na Alameda, ou seja, os ônibus estarão planejados para atender a demanda de uma forma mais eficiente ao público. Essa é uma medida que foi muito pensada para reduzir o impacto do trânsito na região e melhorar a vida da população”, reforçou.

O Terminal Rodoviário do Caramujo será construído em uma estrutura de prédio com dois andares com vários ambientes e equipamentos. Além de qualificar a mobilidade na cidade, o novo terminal será importante como uma nova centralidade para o bairro. O espaço contará com 13 lojas, dentre as quais terá um food market com quatro lojas para restaurantes e lanchonetes; praça de alimentação e espaço para 10 quiosques, além de contar com bebedouros públicos; sanitários com acessibilidade e fraldário; escadas rolantes; elevadores; e bicicletário com 72 vagas.

O secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, ressaltou que o Terminal Rodoviário do Caramujo será um equipamento com uma das arquiteturas mais modernas de Niterói e que vai desafogar o trânsito nas principais vias. A capacidade do novo espaço será atender cerca de 20 mil pessoas por dia. “O objetivo desse terminal, localizado lá no Caramujo, é desafogar o Terminal João Goulart. Quase um terço dos ônibus que chegam hoje ao Centro estão vazios e não justificam esse fluxo. Os ônibus com partida do Terminal Rodoviário do Caramujo terão linhas diretas para o Centro, Icaraí e outras regiões da cidade, o que vai proporcionar um pouco mais de conforto com outra qualidade de serviço. O novo espaço é um terminal sustentável que utiliza materiais ecológicos, e com uma arquitetura toda aberta que prioriza a circulação do ar e o conforto térmico natural, além de aproveitar iluminação natural também, melhorando a eficiência energética”, detalhou o secretário de urbanismo.

O projeto do Terminal Rodoviário do Caramujo foi elaborado para que o equipamento seja uma nova referência no bairro do Caramujo, que vem recebendo investimentos da Prefeitura como o Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC) e obras de contenção de encostas e de urbanização. Cerca de 30% dos ônibus que vão circular pelo Terminal Rodoviário do Caramujo são de linhas de outros municípios.