Espetáculo cristão "O Amor Venceu": única apresentação na Sala Nelson Pereira dos SantosDivulgação/Ascom

Publicado 13/05/2024 11:09

Niterói - Depois do sucesso do auto "Pai Nosso", interpretado por coralistas e músicos voluntários da Primeira Igreja Batista do Ingá, o grupo, regido pelo maestro João Marcos, apresenta, no dia 15 de maio, às 19h30, na Sala Nelson Pereira dos Santos, o musical "O Amor Venceu", com emocionantes momentos da atuação do Coro Dedicação e orquestra.

O espetáculo reúne músicas do cancioneiro cristão que celebram a vitória de Cristo na cruz do calvário e a mensagem de salvação e vida eterna, cantadas em "Só o Teu Sangue Cristo", "Bendito é o Que Vem", "Por mim" e "O Amor Venceu", entre outras obras de Jason Cox e Joseph Habedank, que integram o programa.

O grupo revela uma harmônica proposição de vozes agudas e graves, instrumentos clássicos e momentos especiais, interpretados pelo próprio maestro João Marcos, líder de louvor que transita por diversos PIB's do estado do Rio de Janeiro e Brasil.

A Primeira Igreja Batista do Ingá é uma família espiritual, que vive a beleza da comunhão do corpo de Cristo, glorifica a Deus em alegre, bíblica e fervorosa adoração, fazendo discípulos, e, no poder do Espírito Santo proclama o evangelho de Cristo. A congregação, no Ingá, possui abertura a todas as pessoas, sem qualquer restrição de raça, sexo, idade ou posição sócio-cultural-econômica.

SERVIÇO:

Evento: Espetáculo "O Amor Venceu"

Data: Quarta-feira, 15 de maio de 2024

Horário: 19h30

Classificação indicativa: Livre

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, Niterói