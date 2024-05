Neltur, em parceria com a Embratur: implementando ação para inserir a cidade no cenário internacional de turismo - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 11/05/2024 15:21

Niterói - O Workshop “Embratur em Niterói – Experiências Turísticas, Inovação e a Competitividade Internacional”, marcou a primeira ação da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo) no município, após assinatura do Protocolo de Cooperação assinado pela Prefeitura de Niterói com o órgão. As ações, que terão como objetivo preparar cada vez mais a cidade para receber turistas, serão conduzidas pela Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo).

Mais de 100 profissionais participaram da capacitação, trocando ideias, expondo suas atuações em prol do turismo em Niterói. Durante as apresentações debateram, conheceram métodos, pesquisas, forma de atuação e abrangência do trabalho da Embratur e da UFF, resultando numa troca de experiências enriquecedora para o turismo da cidade como um todo.

As palestras foram feitas por Mateus José Alves, assessor de Experiências e Competitividade Internacional da Embratur, Edvaldo Reis, gerente de Inovações da Embratur, e Osiris Marques, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF).

André Bento, Presidente da Neltur, ao abrir o workshop, agradeceu ao presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e destacou que a Prefeitura de Niterói segue atuando na consolidação de Niterói no cenário dos destinos turísticos internacionais, através da parceria com a Embratur.

O presidente da Neltur ressaltou que o workshop é apenas o primeiro dos grandes eventos importantes que ocorrerão nessa parceria entre Neltur e Embratur. “O auditório lotado mostra que temos muita gente interessada em elevar o nome de Niterói ainda mais entre os destinos turísticos mundo afora. Para isso vieram em busca de aprimoramento, participando das abordagens, discussões, expondo também suas formas e áreas de ações na cidade”, disse Bento.

Para André Bento, a parceria de cooperação técnica com a Embratur é fundamental para mostrar o potencial turístico de Niterói para o mundo. “Nossa presença internacional está se desenhando e se consolidando também através da participação em feiras internacionais, como recentemente, na ITB Berlim e BTL Lisboa, onde estivemos presentes e, isso proporciona a ampliação da divulgação de Niterói no mundo”, ressaltou.

André Bento destacou ainda a necessidade de ampliar cada vez mais as ações para trazer o turista internacional para Niterói. “O Rio é a grande porta de entrada do turismo nacional, mas Niterói precisa se afirmar com seu potencial como destino turístico. Para isso, temos que investir na ponta para que o turista venha direto para Niterói, com suas belezas naturais inigualáveis, muita história através de seus monumentos arquitetônicos, além de uma vida cultural intensa”, afirmou Bento.