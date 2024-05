Prefeito Axel Grael: visitando as obras do Médico de Família no Engenho do Mato - Alex Ramos/Ascom

Prefeito Axel Grael: visitando as obras do Médico de Família no Engenho do MatoAlex Ramos/Ascom

Publicado 10/05/2024 09:42

Niterói - O prefeito Axel Grael visitou, nesta quinta-feira (9), as obras de reforma da unidade do Médico de Família do Engenho do Mato. A Prefeitura investiu R$ 1,1 milhão para a ampliação do espaço, que ganhou nova estrutura de acessibilidade e será todo climatizado. A inauguração acontecerá na próxima quarta-feira (15).

"Essa unidade passou por uma ampla reestruturação e a obra está em fase final. Vim aqui para realizar uma última vistoria antes da inauguração na semana que vem. A unidade foi toda reformada e está sendo equipada para as mais de 12 mil pessoas aqui do Engenho do Mato que se utilizam deste equipamento. Essa obra se junta a outras de melhorias que estamos fazendo aqui na região. Além de nova drenagem e pavimentação das ruas, os moradores do Engenho do Mato também terão uma nova unidade de saúde reformada", destaca o prefeito Axel Grael.

Com a reforma geral da unidade, a área construída foi ampliada de 75 metros quadrados para cerca de 435 metros quadrados. O número de consultórios passou de 3 para 6 e a unidade ganhou mais uma cadeira odontológica para ampliar os cuidados com a saúde bucal. Também foi construído um novo Abrigo de Resíduos, destacado da edificação principal e com pleno atendimento às normas sanitárias.

Em atendimento aos parâmetros de acessibilidade, houve a reforma e adequação dos sanitários. Todas as portas e passagens têm as dimensões mínimas necessárias para o deslocamento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A reforma da rampa de acesso à unidade, ladeada por novo guarda-corpo e corrimãos, garante conforto e segurança para os usuários. Além disso, há a sinalização tátil horizontal no piso até o balcão de atendimento (que possui altura compatível com o cadeirante) e até a entrada dos sanitários acessíveis. Um novo guarda-corpo também foi instalado na varanda ao redor da edificação.

Na edificação existente foram feitas intervenções para reorganizar os espaços. Houve a requalificação dos ambientes, com a substituição de revestimentos, esquadrias, forro, iluminação e novas instalações. O sistema elétrico foi inteiramente refeito, garantindo eficiência e segurança, com novos quadros de energia, circuitos elétricos independentes, sistemas de proteção e aterramento.

Um novo sistema de cabeamento da rede lógica foi implantado para permitir a informatização de todos os ambientes que se utilizarem desses equipamentos e para assegurar a integração com toda a rede assistencial do município no contexto da implantação do prontuário eletrônico.

A climatização foi garantida com a instalação de novos equipamentos de ar-condicionado em praticamente todos os ambientes. A rede hidrossanitária também foi refeita, permitindo a instalação de pontos de consumo e abastecimento nos ambientes em que há essa necessidade. A cobertura do imóvel foi completamente reformada com a substituição do telhado por telhas termoacústicas e a restauração de todas as treliças e perfis metálicos que apresentavam oxidação. O mesmo foi feito com estrutura metálica da edificação, com substituição de chapas e tratamento de vigas e pilares.

Para equipar a nova unidade, foram adquiridos novos mobiliários e equipamentos para o atendimento às necessidades e normatizações, conforme os serviços oferecidos pela unidade. Essas aquisições vão promover mais conforto e ergonomia para funcionários e pacientes.