Cidade de Niterói: Portal digital está recebendo a opção de mais 13 serviços digitais - Reprodução/Internet

Cidade de Niterói: Portal digital está recebendo a opção de mais 13 serviços digitaisReprodução/Internet

Publicado 09/05/2024 15:58

Niterói - A população agora tem acesso a 81 serviços digitais no Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói ( www.servicos.niteroi.rj.gov.br ). Recentemente, mais 13 serviços foram transformados digitalmente, ampliando o acesso da população aos serviços públicos sem sair de casa. O Portal é parte integrante da estratégia de transformação digital da Prefeitura de Niterói, comandada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag).

Os moradores de Niterói podem solicitar a aprovação para realizar alterações em construções já legalizadas na cidade. Desta forma, pessoas e empresas podem ajustar seus empreendimentos de acordo com os requisitos estabelecidos pelas legislações. No Portal, também está disponível a solicitação de licença para Transformação do Uso em Imóveis alterando as finalidades das edificações na cidade, podendo mudar de uso residencial para comercial e/ou misto, e vice-versa. Já o serviço de Legalização de Imóveis existentes permite que a pessoa solicite e obtenha aprovação da Prefeitura, desde que esteja dentro da legislação vigente para construção.

Profissionais liberais que realizam atividades de interesse à saúde, em consultório ou em estabelecimentos de terceiros, podem solicitar ou renovar o termo de Assentimento Sanitário. Este termo é obrigatório para obter a aprovação de funcionamento anual. Os proprietários ou representantes legais de estabelecimentos de saúde também podem solicitar a inclusão ou substituição do Responsável Técnico diretamente pelo Portal.

Com o serviço ‘solicitar Certidão Ambiental de Regularidade para Ligação de Medidor de Luz’, a pessoa emite a certidão que autoriza a concessionária a realizar a instalação de medidor de luz em imóvel particular localizado próximo a unidades de conservação ou zoneamentos ambientais. Antes, para ter acesso a este serviço o morador precisava ir até a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS). Também já é possível solicitar autorização ambiental para capina e roçada em área particular.

Outra novidade foi a fusão de dois serviços anteriores: "Pedido de Instalação de Sinalização e Outras Melhorias em Vias Públicas" e "Solicitação de Instalação de Placas de Trânsito". Também é possível solicitar ou sugerir Serviços de Sinalização de maneira mais prática.

Para quem procura serviços em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o Portal oferece a possibilidade de obter Imunidade, Não Incidência e Isenção do imposto. Estes serviços possibilitam que a pessoa solicite a exoneração de pagamento do imposto, desde que se enquadre em uma das hipóteses legais ou constitucionais. Também já é possível solicitar o lançamento do ITBI para obtenção da guia para pagamento.